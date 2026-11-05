WhatsApp permite evitar guardar fotos recibidas y liberar espacio

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WhatsApp permite enviar o recibir fotografías, videos y otros archivos multimedia en conversaciones individuales y grupales. Sin embargo, recibir constantemente dichos contenidos puede provocar que tanto la galería como el almacenamiento del celular se llene.

Para evitarlo, la aplicación cuenta con una función que permite gestionar la visibilidad y descarga automática. Aquí te decimos cómo usarla.

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WhatsApp cuenta con una herramienta llamada "Visibilidad de archivos multimedia", que viene activa de manera predeterminada. Pero al deshabilitarla, las fotografías y videos que recibas dejarán de mostrarse en la galería de tu dispositivo.Sigue estos pasos para desactivarla:Abre la aplicación.Toca el ícono de los tres puntos verticales, ubicado en la esquina superior derecha.Selecciona "Ajustes".Entra a "Chats".Busca "Visibilidad de archivos multimedia".Desactiva el interruptor y listo.Así, los archivos multimedia que te envíen tampoco ocuparán espacio en tu celular.Si no quieres desactivar esta función en todos tus chats, también puedes elegir en cuáles conservar las fotografías y los videos.Esta es una gran alternativa cuando recibes muchos archivos en grupos, pero quieres conservar la visibilidad de las imágenes que te envían tus contactos.Para administrar el contenido multimedia en conversaciones individuales, haz lo siguiente:Abre WhatsApp y entra en el chat individual o grupal de tu interés.Toca el nombre del contacto o del grupo.Busca la opción "Visibilidad de archivos multimedia".Selecciona "No" y confirma.Con dicho proceso, los archivos multimedia de esa conversación dejarán de mostrarse en la galería del teléfono. Mientras que los demás chats conservarán la configuración predeterminada.Hay otra configuración que te recomendamos hacer si tu objetivo es evitar que las imágenes recibidas utilicen el almacenamiento de tu celular.La "Visibilidad multimedia" y la "Descarga automática" son funciones diferentes; la primera controla si los archivos aparecen en la galería, y la segunda permite decidir si se descargan automáticamente cuando recibes un mensaje.Una vez que conoces sus diferencias, los pasos para desactivar la descarga automática en Android son:Abre WhatsApp y toca los tres puntos verticales.Entra en "Ajustes".Selecciona "Almacenamiento y datos".Ubica el apartado "Descarga automática".Entra en las opciones "Descargar con datos móviles" y "Descargar con WiFi".Desmarca la casilla "Fotos" y pulsa "Aceptar".A partir de entonces, tendrás que tocar los archivos multimedia que recibes en los chats para verlos.Con sencillas configuraciones puedes obtener mayor control sobre las imágenes que recibes por WhatsApp, evitar que se acumulen en tu galería y administrar mejor el espacio disponible en tu celular.