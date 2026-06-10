México registra 17 meses de caída en venta de camiones pesados

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La comercialización de

en el país lleva

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de caída en ventas, por lo queha retrocedido del lugar 8 al 14 a nivel mundial en cuanto al mercado interno de, de acuerdo conDurante elVehículos Comerciales,, analista senior de, comentó que la proyección en ventas de camiones para else vio afectada desde el año pasado, con laque elimina la producción e importación de vehículos pesados con tecnologíasPor lo tanto, los transportistas y fabricantes están obligados a comprar y vender camiones con, los cuales utilizan diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA) y gas natural vehicular, menos contaminantes, pero más costosos.Además, ha habido múltiplesen ladeEl desempeño de latampoco contribuye a un impulso a las ventas de, pues se estima que crecerá menos de 1% en"Los aranceles para exportar aes un elemento que mantendrá a laestancada, y se espera que se mantengan durante todo", apuntó Katakis.Asimismo, comentó que existe la posibilidad de quequiera lograr uncon, y otro acuerdo bilateral con, en lugar de renovar el Tratado entre(T-MEC)."La expectativa de una, el incremento del costo del combustible, lay una baja en la confianza en el ambiente de negocios representan riesgos para la perspectiva económica de", indicó.No habrá cierre de plantas depese aNo obstante, el analista deconsidera que no habrá cierre de plantas deeno el traslado de producción de camiones haciaDe hecho, destacó el papel de la planta de Volvo en, la cual comenzó a fabricareny comenzará a fabricaren 2027.Así como la planta de Paccar en, la cual considera una de las más flexibles en la región y la cual comenzaría a fabricar nuevos modelos de la marca International este año.La planta de Daimler entambién se espera que incremente su producción en los próximos meses.Respecto al desempeño de lasde, Katakis comentó que su comportamiento ha sido inconsistente en el, ya que un mes reportan ventas extraordinarias y al siguiente mes registran ventas muy bajas.-----en venta de camionesLascon mayor venta en el segmento desony Shacman, esta última abrió una planta de ensamble por módulos en Puebla este año.Actualmente, solo 10% de las importaciones deproviene deEn este contexto,considera que este año, la venta de camiones tendrá uny lasseguirán siendo unaunque también se ven afectadas por el entorno de todo el sector.destacó que, de enero a mayo, la comercialización dey en 2025, cayeron 32% en comparación con 2024.