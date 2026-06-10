FIFA impone derecho de transmisión a restaurantes en México

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un derecho de transmisión especial para, por lo que si un establecimiento comercial desea proyectar los partidos de futbol para atraer clientes, está obligado a adquirir unadeque vale entre 3 mil y 25 mil pesos.De lo contrario los establecimientos pueden enfrentar multas de hasta 29 millones de pesos.En tanto, el sector restaurantero en México ve la temporada delno solo como, sino como un momento para recuperar lo que ha perdido por movilizaciones y bloqueos, una economía estancada y severos golpes como laEn este contexto, empresarios como, consideran que sería importante que dejen a las empresas transmitir los partidos de futbol"Todos estamos a la expectativa. Hayque apenas y sobreviven para su renta, su nómina. Entonces, ellos tienen que ser, sobre todo aquí la FIFA, tiene que ser consciente de cuánto estamos sufriendo, de que no es adrede, que necesitamos hacerlo para mantener las cortinas y las puertas abiertas, de que es necesario, que tenga un poco de comprensión y que no sea lo que todo mundo está comentando de que elde fútbol se ha vuelto un negocio para gente adinerada, que unsea para acercar."En este caso losya contratamos alguna aplicación, algún paquete con algún servicio que ya pagó, ¿no? Ya pagó una licencia y pues nosotros contratamos. Nosotros lo estamos haciendo bien, solo que sean conscientes de que hay gente que en verdad está pasando pory eles más bien una oportunidad para recuperar algo de estos años que han sido difíciles", en entrevista con EL UNIVERSAL.Por el contrario, para prevenir las multas millonarias, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados () pide a sus agremiados pagar los derechos de transmisión delde Fútbol, y cumplir con lo que la FIFA y las autoridades solicitan.-----esperanPrecisamente por los eventos y los partidos que se realizarán del 11 de junio al 19 de julio en torno al, losestán esperando un aumento de 29% en sus ventas, respecto al mismo lapso de un año antes.En, eldejará aproximadamentede dólares, donde lava a acaparar entre 500 y 627 millones de dólares, calculó el director de"Es importante vencer todo este reto que venimos arrastrando desde inicios de este año, ha sido muy complicado, la verdad; hemos enfrentado el incremento de salario mínimo, en nuestro caso importamos 60% de nuestras proteínas y están encarecidas por la situación del"Traemos producto de calidad de Estados Unidos, pero ahora la importación es más costosa ante esta problemática; hemos pasado por años difíciles como lay este auge que podremos observar enpor elno es para hacernos más ricos, sino para recuperar algo o mucho de lo que se ha perdido", dijo.-----Dialogo entre IP y gobierno, clave para que México crezcaEl empresario originario de Veracruz destacó que desde sus inicios ha trabajado para abrir el diálogo con autoridades y representantes de los gobiernos en donde opera. Explicó que ese es el camino para crecer como país."Trabajamos con la, representada por, y la Comisión de Normatividad, representada por Genoveva Solano, y la presidencia de la Comisión de Economía, que lleva el senador Emmanuel Reyes Carmona. Por eso y nuestro trabajo destacado hemos recibido en abril el distintivo "Hecho en México".