logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN LOGRO MÁS!

Fotogalería

¡UN LOGRO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Mejores días de junio 2026 para cortarse el cabello

Las fases de la Luna influyen en el crecimiento y apariencia del cabello, según Mia Astral.

Por El Universal

Junio 02, 2026 04:17 p.m.
A
Mejores días de junio 2026 para cortarse el cabello
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Si tienes en mente

      cambiar tu look
      o simplemente despuntar tu cabello, junio

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      es la oportunidad para hacerlo y no sólo porque es un nuevo ciclo, sino porque la energía de la Luna puede ayudarte a lucir bella.
      De acuerdo con antiguas civilizaciones, las fases de este satélite pueden favorecer el crecimiento y la apariencia del pelo. Por eso, muchas personas acostumbran a usarlas como guía en sus rituales de belleza.
      En De Última, particularmente, te decimos cuáles son los mejores días del mes para hacerte un corte.
      ¿Qué días de junio 2026 debes cortarte el cabello?
      Como cada mes, Mia Astral, creadora de contenido en Instagram y astróloga, comparte los mejores días para visitar el salón de belleza y hacerte un corte de cabello. Así que presta atención:
      *Luna Nueva
      El 15 de junio es Luna Nueva y, de acuerdo con Mia Astral, no se recomienda cortar el pelo durante esta fase porque las hebras se encuentran débiles, y además existe mayor riesgo de caída.
      Sin embargo, es un buen momento para aplicarte un tratamiento y darle la "vida" a tu melena.
      *Luna Creciente
      La Luna creciente estará presente desde los días 16 hasta el 20 de junio, bastante tiempo para decidir si quieres un corte de pelo.
      Si te decides por un nuevo look, hazlo con reservas, aunque puede ser una etapa muy recomendable para un corte de pelo y que te crezca fuerte, no se recomienda optar por un corte de cabello radical.
      Durante estas fechas su crecimiento será más rápido de lo normal, por lo que será más difícil mantenerlo
      *Luna Menguante
      Finalmente, los días 21, 22 y 23 presenciarán una Luna Cuarto Menguante, ideal si quieres hacerte un despunte y no arriesgarte tanto durante esta etapa que, a pesar de fortalecer tus raíces, el crecimiento del cabello será más lento.
      Por otro lado, es preferible que optes por un tratamiento detox para liberar de todas las impurezas desde la raíz hasta las puntas.
      *Luna Llena
      El último día de junio habrá Luna Llena, perfecto para cortar la cabellera. Esta fase es la más significativa, pues Mia Astral informa que debido a la energía regenerativa del satélite, el cabello crecerá abundante, fuerte y brillante.
      ¡Así que aparta los mejores días en tu estética favorita para un cambio de look y por supuesto, un cabello con una apariencia renovada!

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Mejores días de junio 2026 para cortarse el cabello
      Mejores días de junio 2026 para cortarse el cabello

      Mejores días de junio 2026 para cortarse el cabello

      SLP

      El Universal

      Las fases de la Luna influyen en el crecimiento y apariencia del cabello, según Mia Astral.

      Uñas mundialistas: ideas para apoyar a tu selección favorita
      Uñas mundialistas: ideas para apoyar a tu selección favorita

      Uñas mundialistas: ideas para apoyar a tu selección favorita

      SLP

      El Universal

      Desde detalles florales hasta acabados geométricos, las uñas reflejan la pasión por el Mundial 2026.

      Mundial 2026: Alertan por inseguridad en redes Wi-Fi abiertas
      Mundial 2026: Alertan por inseguridad en redes Wi-Fi abiertas

      Mundial 2026: Alertan por inseguridad en redes Wi-Fi abiertas

      SLP

      El Universal

      El estudio destaca que muchas redes mantienen habilitada la función WPS, considerada vulnerable para ataques cibernéticos.

      Alimentos que afectan el sueño y deben evitarse en la cena
      Alimentos que afectan el sueño y deben evitarse en la cena

      Alimentos que afectan el sueño y deben evitarse en la cena

      SLP

      El Universal

      Cafeína, alcohol y comidas grasosas pueden alterar el sueño y causar malestar nocturno.