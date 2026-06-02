Mejores días de junio 2026 para cortarse el cabello
Las fases de la Luna influyen en el crecimiento y apariencia del cabello, según Mia Astral.
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Si tienes en mentecambiar tu look o simplemente despuntar tu cabello, junio
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es la oportunidad para hacerlo y no sólo porque es un nuevo ciclo, sino porque la energía de la Luna puede ayudarte a lucir bella.
De acuerdo con antiguas civilizaciones, las fases de este satélite pueden favorecer el crecimiento y la apariencia del pelo. Por eso, muchas personas acostumbran a usarlas como guía en sus rituales de belleza.
En De Última, particularmente, te decimos cuáles son los mejores días del mes para hacerte un corte.
¿Qué días de junio 2026 debes cortarte el cabello?
Como cada mes, Mia Astral, creadora de contenido en Instagram y astróloga, comparte los mejores días para visitar el salón de belleza y hacerte un corte de cabello. Así que presta atención:
*Luna Nueva
El 15 de junio es Luna Nueva y, de acuerdo con Mia Astral, no se recomienda cortar el pelo durante esta fase porque las hebras se encuentran débiles, y además existe mayor riesgo de caída.
Sin embargo, es un buen momento para aplicarte un tratamiento y darle la "vida" a tu melena.
*Luna Creciente
La Luna creciente estará presente desde los días 16 hasta el 20 de junio, bastante tiempo para decidir si quieres un corte de pelo.
Si te decides por un nuevo look, hazlo con reservas, aunque puede ser una etapa muy recomendable para un corte de pelo y que te crezca fuerte, no se recomienda optar por un corte de cabello radical.
Durante estas fechas su crecimiento será más rápido de lo normal, por lo que será más difícil mantenerlo
*Luna Menguante
Finalmente, los días 21, 22 y 23 presenciarán una Luna Cuarto Menguante, ideal si quieres hacerte un despunte y no arriesgarte tanto durante esta etapa que, a pesar de fortalecer tus raíces, el crecimiento del cabello será más lento.
Por otro lado, es preferible que optes por un tratamiento detox para liberar de todas las impurezas desde la raíz hasta las puntas.
*Luna Llena
El último día de junio habrá Luna Llena, perfecto para cortar la cabellera. Esta fase es la más significativa, pues Mia Astral informa que debido a la energía regenerativa del satélite, el cabello crecerá abundante, fuerte y brillante.
¡Así que aparta los mejores días en tu estética favorita para un cambio de look y por supuesto, un cabello con una apariencia renovada!
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