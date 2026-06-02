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Si tienes en mente

o simplemente despuntar tu cabello,

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es la oportunidad para hacerlo y no sólo porque es un nuevo ciclo, sino porque lapuede ayudarte a lucir bella.De acuerdo con, laspueden favorecer el crecimiento y la apariencia del pelo. Por eso, muchas personas acostumbran a usarlas como guía en susEn, particularmente, te decimos cuáles son losdel mes para¿Qué días de2026 debesComo cada mes,, creadora de contenido en Instagram y astróloga, comparte lospara visitar el salón de belleza yde cabello. Así que presta atención:El 15 deesy, de acuerdo concortar el pelo durante esta fase porque las hebras se encuentran débiles, y además existe mayor riesgo de caída.Sin embargo, es unparay darle la "vida" a tu melena.Laestará presente desde los díasde, bastante tiempo para decidir si quieres unSi te decides por un nuevo look, hazlo con reservas, aunque puede ser una etapa muy recomendable para uny que te crezca fuerte,optar por un corte de cabello radical.Durante estas fechas su crecimiento será más rápido de lo normal, por lo que será más difícil mantenerloFinalmente, los díaspresenciarán una Luna, ideal si quieres hacerte uny no arriesgarte tanto durante esta etapa que, a pesar de, el crecimiento del cabello será más lento.Por otro lado, es preferible que optes por unpara liberar de todas las impurezashasta las puntas.Eldehabrá, perfecto para. Esta fase es la más significativa, puesinforma que debido a ladel satélite, el cabello, fuerte y brillante.¡Así que aparta losen tupara uny por supuesto, un cabello con una apariencia renovada!