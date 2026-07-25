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¿Cuándo y dónde ver el campeón de campeones Cruz Azul-Toluca?

"La Máquina" busca sumar trofeo tras vencer a Pumas en el último torneo

Por El Universal

Julio 25, 2026 01:28 p.m.
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      Este sábado se enfrentarán los dos mejores equipos del futbol mexicano en los últimos años, y lo harán por el título de Campeón de Campeones.

      Con el estadio Dignity Health Sports Park, de Estados Unidos, como escenario, Toluca y Cruz Azul se enfrentarán con el objetivo de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. Los Diablos Rojos llegan después de haber conseguido su bicampeonato, mientras los cementeros lo hacen por haber vencido a Pumas en el último campeonato del futbol mexicano.

      Será además un duelo de experiencia contra juventud. Por un lado el veterano Antonio Mohamed y enfrente, el "novato" Joel Huiqui. Ambos buscan aumentar su legado en sus respectivos clubes.

      A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver en vivo el partido.

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      ¿Cuándo y dónde ver en vivo el campeón de campeones de Cruz Azul vs Toluca?

      · Día: sábado 25 de julio

      · Horario: 18:30 horas

      · Estadio: Dignity Health Sports Park, Estados Unidos

      · Transmisión: TUDN, Canal 5 y ViX

      El enfrentamiento representa un choque entre la experiencia del veterano Antonio Mohamed y la juventud del entrenador novato Joel Huiqui, quienes buscan consolidar su legado en sus clubes respectivos.

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