Se mantienen blindadas fronteras con Zacatecas: SSPC

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Para evitar que grupos delictivos repliquen atrocidades como el asesinato reciente de 10 personas en el estado de Zacatecas, se encuentran blindadas las fronteras de San Luis Potosí, afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Explicó que la estrategia consiste en la instalación de Puestos de Atención Ciudadana (PAC), Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI), Grupos Operativos Tácticos y la presencia de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

En entrevista, sostuvo que, en los operativos nocturnos incrementa la movilización de los cuerpos de seguridad, donde la presencia de las diferentes corporaciones municipales, estatales y federales puede llegar a los 250 elementos.

Refirió que se realizan rondines permanentes de la GCE, la Sedena y la Guardia Nacional (GN) en todos los límites de entidades vecinas, en aras de detectar el ingreso de células delincuenciales a territorio potosino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Destacó que derivado de la detención y asesinato de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho" en el estado de Jalisco el pasado 22 de febrero, se generó una ola de violencia en la mayoría de las entidades del país, sin embargo, San Luis Potosí quedó excluido de cualquier incidente delictivo.

"Lo que un grupo criminal hizo en Zacatecas los otros grupos como que también van a decir: 'bueno, es una estrategia que yo también quiero aplicar', y eso es lo que queremos cuidar en el estado", recalcó.