logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Se mantienen blindadas fronteras con Zacatecas: SSPC

La presencia de diferentes corporaciones municipales, estatales y federales puede llegar a los 250 elementos

Por Rubén Pacheco

Julio 25, 2026 01:15 p.m.
A
Se mantienen blindadas fronteras con Zacatecas: SSPC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Para evitar que grupos delictivos repliquen atrocidades como el asesinato reciente de 10 personas en el estado de Zacatecas, se encuentran blindadas las fronteras de San Luis Potosí, afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      Explicó que la estrategia consiste en la instalación de Puestos de Atención Ciudadana (PAC), Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI), Grupos Operativos Tácticos y la presencia de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

      En entrevista, sostuvo que, en los operativos nocturnos incrementa la movilización de los cuerpos de seguridad, donde la presencia de las diferentes corporaciones municipales, estatales y federales puede llegar a los 250 elementos.

      Refirió que se realizan rondines permanentes de la GCE, la Sedena y la Guardia Nacional (GN) en todos los límites de entidades vecinas, en aras de detectar el ingreso de células delincuenciales a territorio potosino.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Destacó que derivado de la detención y asesinato de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho" en el estado de Jalisco el pasado 22 de febrero, se generó una ola de violencia en la mayoría de las entidades del país, sin embargo, San Luis Potosí quedó excluido de cualquier incidente delictivo.

      "Lo que un grupo criminal hizo en Zacatecas los otros grupos como que también van a decir: 'bueno, es una estrategia que yo también quiero aplicar', y eso es lo que queremos cuidar en el estado", recalcó.

      LEA TAMBIÉN

      Caen 3 implicados en masacre de Zacatecas

      ZACATECAS, Zac.- Como resultado de los operativos desplegados por los recientes 10 asesinatos en Zacatecas, las autoridades informaron la detención de tres personas que podrían estar vinculadas con un...

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vuelca tráiler cementero en autopista Valles-Rayón
      Vuelca tráiler cementero en autopista Valles-Rayón

      Vuelca tráiler cementero en autopista Valles-Rayón

      SLP

      Huasteca Hoy

      El accidente provocó daños en la barrera de contención y afectó la circulación vehicular en la carretera

      Tras un infarto, fallece un ciclista al poniente de la ZM
      Tras un infarto, fallece un ciclista al poniente de la ZM

      Tras un infarto, fallece un ciclista al poniente de la ZM

      SLP

      Redacción

      Paramédicos atendieron el caso de un ciclista que perdió la vida por infarto.

      Se mantienen blindadas fronteras con Zacatecas: SSPC
      Se mantienen blindadas fronteras con Zacatecas: SSPC

      Se mantienen blindadas fronteras con Zacatecas: SSPC

      SLP

      Rubén Pacheco

      La presencia de diferentes corporaciones municipales, estatales y federales puede llegar a los 250 elementos

      Confirma FGE excarcelación de imputado por muerte de líder empresarial
      Confirma FGE excarcelación de imputado por muerte de líder empresarial

      Confirma FGE excarcelación de imputado por muerte de líder empresarial

      SLP

      Rubén Pacheco

      García Cázares informó que no hay recursos legales contra dicha determinación