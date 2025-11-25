131 Aniversario
A
El Teatro de la Paz celebró su 131 aniversario con la presentación del libro “El Teatro de la Paz” de Moisés Gámez, en un evento realizado en el mismo recinto histórico que reunió a público y especialistas para comentar la investigación que documenta la trayectoria arquitectónica, artística y social del teatro desde su inauguración en 1894.
