A ESCENA DUANOP ESPECTÁCULO PARA PRIMERAS INFANCIAS

Este 8 de junio se presentará DUANOP, espectáculo para primeras infancias, a las 17:00 horas en el Teatro del Centro de Difusión Cultural del IPBA ,bajo la producción de ¡Caracoles! Danza Teatro Dramaturgista.

El evento está dirigido a infancias de 6 meses a 6 años de edad y forma parte del Encuentro Internacional de artes escénicas para los primeros años "Infancia territorio de paz" .

Participa en la Dirección Escénica Mayela Guadarrama Briones, conforman el elenco: Miriam Castillo y Jacobo Núñez, en diseño sonoro interviene Jacobo Núñez y en asistencia técnica Alex León.

Una de las principales urgencias de ¡Caracoles! Danza Teatro como compañía es promover y normalizar la participación de las primeras infancias en la actividad artística y cultural de su localidad. Seguir generando programación de actividades de sensibilización artística para bebés y niñeces en sus primeros años.

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"DUANOP" es una experiencia escénica donde solo basta encontrarse para empezar a jugar, un espacio donde todos los lugares se vuelven posibles, la cochera, la sala y el jardín se vuelven mundos extraordinarios.

La obra se estrenó en 2023 y se ha ido transformando a lo largo de los años. Este año la compañía retoma el proceso de creación como remontanje y se suman otros aspectos creativos como la creación de un diseño sonoro específico para la obra. Siempre con la intención de seguir fortaleciendo la poética de creación escénica de Caracoles, diversificando siempre los proyectos con diversas herramientas expresivas del arte escénico desde el teatro, la danza, el clown y la coreografía.

CONCEPTO VISUAL Y DISEÑO SONORO

El concepto visual y el diseño sonoro parten del laboratorio continuo que la compañía tiene con la primera infancia a través de procesos pedagógicos de sensibilización artística, talleres y cursos que nos permiten llevar una continuidad en la construcción de metáforas visuales, elección de sonidos y exploración de diversos estímulos sensoriales a través de las artes vivas.

Resaltando que toda la pieza está inspirada en los procesos y momentos de juego en la infancia, donde la imaginación y la creatividad de las niñeces construyen mundos y a su vez una identidad que determina la manera en como se vinculan con el entorno.

EL JUEGO COMO UN DERECHO

La sensación o más bien es una invitación, que DUANOP deja en las familias es que el juego es un derecho, que muchas veces sin darnos cuenta como adultos se suprime de nuestra cotidianidad y que eso afecta la manera en que nos vinculamos con las infancias.

COMPAÑÍA ORIGINARIA DE SLP

Esta Compañía se dedica a la creación, investigación y producción escénica con un enfoque multidisciplinar y a la realización de proyectos de Educación Artística Integral dirigidos a primeras infancias y jóvenes audiencias.

Fue fundada en el 2019, con un enfoque hacia la protección del derecho cultural de las primeras infancias a participar en la actividad cultural y artística de su localidad.

Es pionera en el desarrollo de propuestas de creación escénica para los primeros años en San Luis Potosí, es una compañía que impulsa la participación de artistas jóvenes en todos sus proyectos escénicos y educativos, siendo promotores de una cultura de paz a través del arte.