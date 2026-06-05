Guía ¿A dónde ir?

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Junio arrancó con las ciudades vibrando al mismo ritmo entre estadios llenos, noches de concierto y una agenda cultural que traerá grandes espectáculos, música en vivo y festivales a distintos puntos del país.

SAN LUIS POTOSÍ

San Luis Potosí tendrá una de las agendas más variadas de junio, combinando espectáculos internacionales, propuestas independientes y música de concierto.

Este 5 de junio a las 20:00 horas la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí se presentara en el Teatro de la Paz. Bajo la dirección de Enrique Barrios y con la participación del violinista suizo-mexicano Roberto Peña-Sommer, como solista invitado, el programa incluirá el Concierto para Violín en Re mayor de Piotr Ilich Tchaikovsky, la suite de El mandarín maravilloso de Béla Bartók y el Danzón No. 2 de Arturo Márquez.

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El concierto será gratuito y los boletos podrán recogerse previamente en taquilla.

El 6 de junio llegará uno de los espectáculos internacionales más esperados del mes con "Lord of the Dance", la producción de danza irlandesa creada por Michael Flatley, que se presentará en el Teatro de la Ciudad dentro del Parque Tangamanga I.

Ese mismo día, la escena independiente local tendrá actividad con el concierto de O Tortuga en Multiforo Sónica.

La programación continuará el 13 de junio con la presentación de Flores y Fuego junto a Los Worn Out en El Tecuán. Posteriormente, el 19 de junio, Javier Miñano ofrecerá un concierto en Foro Teatral La Carrilla.

El cierre de la agenda destacada llegará el 20 de junio con el Jergas Fest 2026 en Real de Catorce, encuentro dedicado al heavy metal y la música underground que reunirá bandas regionales y nacionales en el histórico Palenque de Real.

MONTERREY

La agenda comenzará el 5 de junio con José María Napoleón y Mocedades en Arena Monterrey, seguido por Grandiosas 2026 el día 6.

El Auditorio Banamex recibirá a Rawayana el 9 de junio y a Sebastián Yatra el día 13, además de las presentaciones programadas de Milo J durante los primeros días del mes. También se mantiene anunciada la visita de Zayn Malik al Estadio Borregos.

A la par, Parque Fundidora será sede del FIFA Fan Festival Monterrey 2026 del 11 de junio al 19 de julio, con una programación musical que incluirá a Chayanne el 13 de junio, Caballo Dorado el 14, El Gran Silencio el 20, Imagine Dragons el 21, DPR Ian el 23, Grupo Firme el 24, Inspector el 27 y Enrique Iglesias el 28 de junio, además de agrupaciones y DJs invitados.

GUADALAJARA

En Guadalajara, junio estará acompañado por una amplia cartelera de regional mexicano, pop y rock en distintos foros de la ciudad. Entre los eventos ya confirmados destaca la presentación de Conjunto Primavera el 27 de junio en el Auditorio Telmex, mientras que otros recintos mantendrán actividad constante durante el mes.

QUERÉTARO

Querétaro también tendrá una programación importante durante junio. Bronco llegará el 11 de junio al Estadio Corregidora, mientras que Matute ofrecerá concierto el 26 de junio en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Además de los espectáculos musicales, distintos espacios de la ciudad mantendrán actividades culturales, teatrales y festivales organizados por el municipio.

CIUDAD DE MÉXICO

AUDITORIO NACIONAL El Auditorio Nacional recibirá a Pandora y Flans el 5 de junio, seguido por Matisse el día 6. Posteriormente llegará "México Vibra 2026" los días 9 y 10 de junio, espectáculo que reunirá artistas invitados como Alejandro Fernández, Lucero y Carlos Rivera. La programación continuará con Julieta Venegas el 17 de junio, Jesse & Joy el día 19, Gloria Trevi el 20 y "La Caravana del Amor" el 21 de junio.

PALACIO DE LOS DEPORTES. En el Palacio de los Deportes se presentará Milo J el 6 de junio, mientras que Rawayana llegará el día 7. Más adelante, la agrupación Rush ofrecerá conciertos los días 18 y 20 de junio.

ESTADIO GNP SEGUROS. El Estadio GNP Seguros tendrá actividad con Carlos Vives y Silvestre Dangond el 16 de junio, Zayn Malik el 20 y Los Tigres del Norte el 27 de junio, siendo una de las carteleras más fuertes del mes en la capital del país.