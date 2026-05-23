Alquimia: Viaje al Interior, a escena

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La propuesta escénica Alquimia: Viaje al Interior se presentará este 23 de mayo en el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona con una función programada a las 19:30 horas. El proyecto reúne danza contemporánea, danza de fuego, voz e instrumentos sonoros en una experiencia que muestra un recorrido enfocado en la percepción corporal y el lazo entre sonido, movimiento y energía.

La acción escénica está coordinada por las artistas Nancy Rostro, Yazmin Leonor y Charlez, quienes integran distintos lenguajes artísticos dentro de una misma estructura. La propuesta incorpora instrumentos como el didgeridoo y el arpa de boca, además de elementos visuales relacionados con el fuego y la gráfica viva, recursos que construyen una atmósfera centrada en la contemplación y la interacción sensorial.

A lo largo de la presentación, el público observa secuencias de danza, ejercicios de escucha corporal y sonidos diseñados para acompañar el desarrollo escénico. La pieza toma elementos de la sonoterapia y los movimientos somáticos para construir una narrativa basada en cambios de energía y estados emocionales, apoyada en la presencia constante del fuego como elemento visual.

Nancy Rostro participa desde su experiencia en danza contemporánea, estudios del movimiento somático y arte escénico, mientras que Yazmin Leonor aporta herramientas relacionadas con la sonoterapia y el trabajo multidisciplinario. La colaboración entre ambas artistas articula una propuesta donde el cuerpo y el sonido funcionan como ejes principales de la experiencia presentada ante el público.

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La función tendrá una duración aproximada de 45 minutos a una hora y contará con un costo de recuperación de 120 pesos por persona. Los boletos estarán disponibles en la taquilla del Museo del Ferrocarril en horario de visita y también podrán adquirirse el mismo día del evento.