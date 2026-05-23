logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Fotogalería

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Alquimia: Viaje al Interior, a escena

Por Estrella Govea

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Alquimia: Viaje al Interior, a escena
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La propuesta escénica Alquimia: Viaje al Interior se presentará este 23 de mayo en el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona con una función programada a las 19:30 horas. El proyecto reúne danza contemporánea, danza de fuego, voz e instrumentos sonoros en una experiencia que muestra un recorrido enfocado en la percepción corporal y el lazo entre sonido, movimiento y energía.

      La acción escénica está coordinada por las artistas Nancy Rostro, Yazmin Leonor y Charlez, quienes integran distintos lenguajes artísticos dentro de una misma estructura. La propuesta incorpora instrumentos como el didgeridoo y el arpa de boca, además de elementos visuales relacionados con el fuego y la gráfica viva, recursos que construyen una atmósfera centrada en la contemplación y la interacción sensorial.

      A lo largo de la presentación, el público observa secuencias de danza, ejercicios de escucha corporal y sonidos diseñados para acompañar el desarrollo escénico. La pieza toma elementos de la sonoterapia y los movimientos somáticos para construir una narrativa basada en cambios de energía y estados emocionales, apoyada en la presencia constante del fuego como elemento visual.

      Nancy Rostro participa desde su experiencia en danza contemporánea, estudios del movimiento somático y arte escénico, mientras que Yazmin Leonor aporta herramientas relacionadas con la sonoterapia y el trabajo multidisciplinario. La colaboración entre ambas artistas articula una propuesta donde el cuerpo y el sonido funcionan como ejes principales de la experiencia presentada ante el público.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La función tendrá una duración aproximada de 45 minutos a una hora y contará con un costo de recuperación de 120 pesos por persona. Los boletos estarán disponibles en la taquilla del Museo del Ferrocarril en horario de visita y también podrán adquirirse el mismo día del evento.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      "Estrellas que Sueñan y Brillan"
      "Estrellas que Sueñan y Brillan"

      "Estrellas que Sueñan y Brillan"

      SLP

      Estrella Govea

      Presentan el libro "La alquimia del corazón roto"
      Presentan el libro "La alquimia del corazón roto"

      Presentan el libro "La alquimia del corazón roto"

      SLP

      Estrella Govea

      NÓMADAS
      NÓMADAS

      NÓMADAS

      SLP

      Redacción

      Charla sobre Antonio Rocha Cordero
      Charla sobre Antonio Rocha Cordero

      Charla sobre Antonio Rocha Cordero

      SLP

      Estrella Govea