“Amores Perros” en el Auditorio Rafael Nieto
El Cine Club de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí proyectará Amores Perros como parte de la conmemoración del Día Nacional del Cine Mexicano. La función se llevará a cabo hoy miércoles 13 de agosto a las 18:00 horas en el Auditorio Rafael Nieto.
Estrenada en el año 2000, Amores Perros es la ópera prima de Alejandro González Iñárritu con guion de Guillermo Arriaga. La trama se desarrolla a partir de un accidente automovilístico en la Ciudad de México que conecta tres historias: la de Octavio y Susana, quienes planean huir juntos; la de Daniel y Valeria, cuya vida cambia drásticamente tras un percance; y la de “El Chivo”, un hombre solitario con un pasado incierto. El perro Cofi actúa como un vínculo narrativo entre estos relatos.
La cinta marcó un antes y un después en la cinematografía mexicana por su estructura narrativa fragmentada y su retrato directo de la realidad urbana. Presentada por primera vez en el Festival de Cannes en 2000, fue reconocida internacionalmente y abrió paso a lo que se considera una nueva etapa del cine mexicano, caracterizada por su crudeza visual y honestidad temática.
En el aspecto técnico, Amores Perros destacó por la fotografía de Rodrigo Prieto, que capturó la atmósfera de la Ciudad de México a finales del siglo XX, y por la música de Gustavo Santaolalla, que reforzó la identidad de la película. El reparto, encabezado por Gael García Bernal, Vanessa Bauche, Goya Toledo y Emilio Echevarría, consolidó carreras y proyectó el talento mexicano en el extranjero.
A más de dos décadas de su estreno, la obra continúa siendo un referente cultural y cinematográfico, la proyección busca revisitar una de las películas más representativas del cine nacional contemporáneo. El costo de entrada es de $15 para el público general y $10 para estudiantes e integrantes del INAPAM.