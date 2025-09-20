Cale Agundis y “Nachito” Duque presentan Orquídeas todo el año

Hoy sábado 20 de septiembre se llevará a cabo la presentación del libro Orquídeas todo el año, tomo II, de los escritores Cale Agundis e Ignacio “Nachito” Duque. El evento tendrá lugar a las 10:30 horas en el Centro Cultural Caja Real y contará con diversas expresiones artísticas para acompañar el lanzamiento.

El programa incluye la puesta en escena Safo y Califo, una breve obra de teatro que aborda, con humor y metáfora, problemáticas de la vida cotidiana. Posteriormente, durante el coffee break, se presentará el grupo musical Así o más, integrado por Tita y Luigi Duque, quienes interpretarán baladas ochenteras. Además, los autores ofrecerán firma de libros y convivencia con los asistentes.

En entrevista, Cale Agundis explicó que la obra forma parte de una trilogía iniciada con Raíces por fuera (2022), y que se complementará con un tercer tomo titulado Amor eterno. Orquídeas todo el año reúne narrativa corta dividida en dos secciones: los primeros textos recuperan experiencias, anécdotas y reflexiones compartidas por los lectores y los propios autores; la segunda parte, El baile de la vida, aborda temas vinculados a la filosofía y la metafísica.

De acuerdo con Agundis, la escritura de este volumen surgió de la interacción con las personas que se acercan a compartir vivencias, así como de experiencias personales acumuladas en más de una década de trabajo literario. Los textos buscan transmitir aprendizajes sobre el amor propio, la resiliencia y la capacidad de transformar las dificultades en enseñanzas.

El libro estará disponible durante la presentación y también podrá adquirirse posteriormente en espacios locales de distribución.