El 10 y 11 de octubre la ciudad de San Luis Potosí será por primera vez sede del Festival Internacional del Grafitti: Meeting of Styles, un evento que busca dar un nuevo giro al muralismo mexicano, buscando proyectar en la ciudad y a nivel internacional el talento de artistas urbanos locales, nacionales e internacionales.

Se espera la participación de artistas de más de 24 países, se llevará a cabo en el Distribuidor Juárez, un espacio que será intervenido con nuevas obras de arte urbano como parte de un proyecto de rescate. El evento no solo busca ser un festival de arte, sino una celebración de la cultura potosina, con la inclusión de música, baile y otras expresiones. La organización del festival se ha propuesto ofrecer la mejor atención a los artistas participantes, buscando que se lleven la mejor impresión de la ciudad y su gente.

El festival ha generado una gran expectativa, llegando a países como Alemania, España y Colombia. La iniciativa pretende la colaboración entre artistas de diferentes estados para crear una unión en el trabajo y exhibir la mejor obra posible.

El evento contará con 40 participantes y se ha confirmado la presencia de artistas de otros municipios de San Luis Potosí, quienes también tendrán la oportunidad de mostrar su talento. El arte urbano es una forma de expresión con un espacio más visual que una galería cerrada y este festival es una oportunidad para que la gente vea el trabajo de los artistas en las calles. El lineup oficial de las y los artistas que se presentarán en Meeting of Styles se dará a conocer el 22 de septiembre.

