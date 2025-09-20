El concierto “Gala musical María Grever” se presentará el Museo Francisco Cossío este sábado 20 de septiembre a las 19:00 horas. La velada estará dedicada a la obra de la compositora guanajuatense y contará con la interpretación de la vocalista Montserrat Vega.

María Joaquina de la Portilla Torre, conocida como María Grever, nació en León, Guanajuato, en 1885. Pasó parte de su infancia en España y Francia, donde recibió formación musical con maestros de prestigio como Claude Debussy. Su carrera alcanzó reconocimiento internacional tras radicar en Nueva York, donde compuso el bolero Júrame, considerado su primer gran éxito.

En Estados Unidos trabajó para productoras como Paramount, 20th Century Fox y Metro Goldwyn Mayer. También colaboró en Broadway con arreglos musicales y fundó su propia compañía editorial, Grever Music Publishing Incorporation. Estos logros la convirtieron en la primera mexicana en obtener premios y pertenecer a la Sociedad Americana de Autores, Compositores y Editores de Música en 1935.

A lo largo de su trayectoria creó más de 800 canciones en español e inglés. Entre sus composiciones más conocidas se encuentran Cuando vuelva a tu lado, Alma mía, Bésame y Rayito de sol. Su repertorio abarcó diversos géneros, aunque destacó en el bolero, donde rompió barreras dentro de un espacio dominado por hombres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La gala en su honor busca rendir tributo a su legado musical y reconocer su papel dentro de la época de oro del bolero. En el concierto se interpretarán algunas de sus piezas más representativas, acercando al público a una compositora que compartió escena con figuras como Agustín Lara, Guty Cárdenas y Consuelo Velázquez, y que dejó huella en la historia de la música a nivel internacional.

Los boletos se encuentran en venta con costo de $120 y cupo limitado.