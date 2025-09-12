Certamen de Fotografía
La fotografía abstracta será protagonista con el certamen “Fotografía abstracta 333”, inspirado en la obra del maestro Marco Lamoyi, cuya exposición se presenta actualmente en el Centro Cultural Universitario Caja Real. La convocatoria está abierta a fotógrafos aficionados y profesionales del estado, con un máximo de tres imágenes por participante. La recepción de trabajos cierra el 14 de septiembre. El concurso busca explorar la abstracción en la vida cotidiana, invitando a reinterpretar la realidad mediante formas, colores, texturas y luces que conformen composiciones no figurativas.
no te pierdas estas noticias
HOY MASTERCLASS EN EL FESTIVAL DE JAZZ
Estrella Govea
La jornada de este día está dedicada a la exploración de la fusión entre este género musical y el flamenco