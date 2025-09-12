Certamen de Fotografía

logo pulso
Por Estrella Govea

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
La fotografía abstracta será protagonista con el certamen “Fotografía abstracta 333”, inspirado en la obra del maestro Marco Lamoyi, cuya exposición se presenta actualmente en el Centro Cultural Universitario Caja Real. La convocatoria está abierta a fotógrafos aficionados y profesionales del estado, con un máximo de tres imágenes por participante. La recepción de trabajos cierra el 14 de septiembre.  El concurso busca explorar la abstracción en la vida cotidiana, invitando a reinterpretar la realidad mediante formas, colores, texturas y luces que conformen composiciones no figurativas.

SLP

Estrella Govea

