FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA LILA LÓPEZ

El 45° Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López se celebrará del 3 al 12 de octubre, un evento que a lo largo de las décadas es un referente de prestigio en el ámbito dancístico nacional e internacional.

La propuesta académica del festival se divide en tres secciones: talleres por la mañana, un seminario a mediodía y una serie de masterclasses para aprovechar al máximo el talento de los invitados.

El Centro de las Artes fungirá como sede principal para los cursos y talleres. Entre los participantes, destaca la maestra Rosane Campello, de Brasil, quien impartirá un taller de improvisación con método Laban.

El seminario sobre filosofía física del movimiento será dirigido por el argentino Marcos Rossi.

La serie de masterclasses estará dirigida a bailarines de niveles intermedio y avanzado. Uno de los nombres principales es Wim Vanderkeybus, de Bélgica, catalogado como una de las cinco personalidades más importantes en el mundo de la danza contemporánea. También participará el talentoso coreógrafo mexicano Raúl Tamez.

La programación incluye la participación de César Zarco con una masterclass de barro rojo arte escénico. Además, se contará con el grupo Corea Melancholy Dance Company, con dos clases magistrales impartidas por Jeong Cheol-in.

Los temas de estas clases son la interpretación activa de ritmos e impulsos musicales, y el movimiento que comienza desde el aislamiento voluntario.

La esencia del Festival Lila López es la visión de su fundadora, la maestra Lila López, quien imaginó un festival de danza donde antes solo había uno de teatro.

El festival fue concebido para que la gente estudiara y disfrutara la danza, utilizando los teatros de la ciudad.