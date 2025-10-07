Exposición “Hablemos en silencio”

El Museo del Ferrocarril Jesús García Corona presenta dos exposiciones: “El ferrocarril a la conquista del sureste” y “Hablemos en silencio”. Ambas muestras se encuentran abiertas al público en diferentes espacios del recinto y ofrecen miradas distintas sobre la historia y el arte.

El ferrocarril a la conquista del sureste reúne fotografías en blanco y negro de finales del siglo XIX que documentan el trabajo de construcción de la vía que conectó el centro del país con el sureste mexicano. Esta muestra se presenta en colaboración con el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, con sede en Puebla, y permite observar las condiciones técnicas y sociales que implicó una de las obras ferroviarias más relevantes de la época.

El proyecto tuvo interrupciones durante varias décadas hasta que en 1934, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, se retomaron los estudios para edificar un ferrocarril en el sureste. La vía, de 738 kilómetros, se inauguró el 29 de mayo de 1950 durante el gobierno de Miguel Alemán y representó una inversión de 254 millones de pesos. Las imágenes exhibidas en la exposición ilustran los procesos de construcción y el impacto de esta obra en la modernización del transporte.

En paralelo, la muestra “Hablemos en silencio” se presenta en el vagón verde del museo. Está integrada por grabados elaborados con lápiz graso y collage en aguafuerte sobre papel guarro súper alfa. Consta de más de 12 piezas que abordan temáticas vinculadas a la percepción, la comunicación y la experiencia del silencio, a través de títulos como El mundo de los oyentes sordos, Siempre libre y Papitos vengo en silencio.

De esta manera, en el museo se combina una muestra histórica vinculada al desarrollo ferroviario nacional con una propuesta artística contemporánea que explora la gráfica como medio expresivo.