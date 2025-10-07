Recital de guitarra en San Miguelito

La Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito realizará este 7 de octubre un recital de guitarra a cargo del maestro Sergio Lorenzo, programado a las 19:30 horas, ademas continúa con el Taller de Creación Literaria y Puesta en Escena.

El guitarrista Sergio Lorenzo regresa por cuarta ocasión al recinto, donde ha presentado distintos repertorios de música clásica y mexicana. En cada recital combina la ejecución con la explicación de las piezas, acercando al público a los contextos y estilos de las obras interpretadas. Su presentación de esta noche incluirá composiciones de diversos periodos y autores, con el propósito de mostrar la versatilidad del instrumento y su vigencia en la música contemporánea.

A lo largo de su trayectoria, Lorenzo se ha distinguido por difundir la guitarra de concierto en espacios comunitarios. Su propuesta busca romper con la idea de que la música clásica pertenece únicamente a recintos especializados, promoviendo su disfrute en entornos cotidianos.

Con esta línea de trabajo, su participación en San Miguelito refuerza la labor de la Casa de Cultura como punto de encuentro entre artistas y audiencias locales.

Ademas el programa incluye el Taller de Creación Literaria y Puesta en Escena, impartido por el maestro José Refugio de la Torre, que se desarrolla hasta el 10 de octubre en horario de 10:00 a 13:00 horas.

El taller está enfocado en el desarrollo de la escritura y la expresión oral. Durante las sesiones, el maestro abordará técnicas de narración, análisis de autoras y autores, y ejercicios de lectura dramatizada. La actividad está dirigida a personas con o sin experiencia previa que deseen explorar la literatura desde una perspectiva práctica y participativa.

Las inscripciones para el taller se realizan veinte minutos antes del inicio de cada sesión o al teléfono 444 820 6457.