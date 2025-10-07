Muestra fotográfica Zeitsprung

La exposición fotográfica Zeitsprung. Salto en el Tiempo, de los reconocidos fotógrafos alemanes Erich Salomón y Bárbara Klemm, se ubican en la galería del primer piso del Teatro de la Paz.

Zeitsprung reúne ejemplos significativos de la fotografía de prensa alemana, donde la mirada de Salomón y Klemm trasciende el registro periodístico para ofrecer composiciones que reflejan los contextos políticos, sociales y psicológicos de su tiempo. Las obras muestran cómo el fotoperiodismo se convierte también en un ejercicio estético que conserva y resignifica la memoria colectiva.

Erich Salomón, considerado pionero del fotoperiodismo moderno, capturó la vida política y social de Europa en la primera mitad del siglo XX, generando imágenes que documentaron de manera inédita los procesos de su época. Bárbara Klemm, con una trayectoria en el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, retrató la segunda mitad del siglo, plasmando momentos clave de la historia alemana reciente.

Ambos fotógrafos comparten una visión en la que la documentación periodística convive con la construcción artística. En Zeitsprung sus imágenes se presentan como testigos de acontecimientos irrepetibles y, al mismo tiempo, como obras que muestran la fuerza expresiva de la fotografía como medio cultural. La muestra reúne 98 imágenes y estará disponible al público de manera gratuita hasta el 28 de noviembre.

La exposición se realiza con el apoyo de la Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Cultura y programas como Exposiciones para el Estado AIEC 2025 y el Programa Estatal de Descentralización de Actividades Culturales y Fortalecimiento de las Artes, en colaboración con el Centro Cultural Alemán de San Luis Potosí.