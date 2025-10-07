logo pulso
Danza y boleros en el Festival Lila López

Por Estrella Govea

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Danza y boleros en el Festival Lila López

El Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López en su programación de este martes 7 de octubre presentará dos funciones que mantienen el nivel artístico y la diversidad escénica que caracterizan al encuentro. 

A las 18:00 horas, en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa se presentará “Pie Jesu Año Cero”, del director David Ocaranza. La pieza propone un lenguaje corporal intenso, donde la fuerza y la técnica se combinan con un alto contenido simbólico. La obra aborda temas universales desde la sensibilidad de sus intérpretes con propuestas que conjugan reflexión, estética y rigor escénico.

Posteriormente, a las 20:00 horas, el Teatro de la Paz recibirá a la compañía Barro Rojo Arte Escénico, dirigida por Laura Rocha, con “Amor, perfume y ausencia… Boleros del alma”. Este espectáculo une danza y música para rendir homenaje a la memoria emocional de los boleros. A través del movimiento, las y los bailarines reinterpretan las letras y melodías que marcaron una época, evocando la nostalgia y la pasión que habitan en esos temas clásicos.

El pasado domingo 5 de octubre, el festival ofreció una jornada en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa se presentó “La historia de Pepe el libro que perdió las letras…”, de la compañía potosina El ángel del espejo Danza-Teatro, dirigida por Francisco Danilo Olmedo, una propuesta que conectó con niñas y niños mediante el juego escénico y la imaginación. Ese mismo día, el Teatro de la Paz albergó “Índigo 3.0”, creación del argentino Marcos Ariel Rossi para la compañía Fóramen M., que destacó por su fusión de danza, teatro y música electroacústica.

Así continua uno de los encuentros dancísticos más relevantes del país. 

Su programación combina la participación de artistas locales, nacionales e internacionales, que a través del cuerpo, la música y la escena continúan nutriendo el panorama de la danza contemporánea en San Luis Potosí.

