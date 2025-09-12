“Cuentacuentos y Lecturas”, en CEART

“Cuentacuentos y Lecturas”, es la propuesta del Grupo de Amigos y Mediadores de Salas de Lectura de San Luis Potosí, que se llevara a cabo en la Sala 2 de Plaza Centenario en el Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) este viernes 12 de septiembre a las 17:30 horas. La actividad busca acercar la literatura a públicos diversos mediante la narración oral y la lectura en voz alta.

Se tendrá la participación de narradoras, narradores y mediadores con trayectoria en el ámbito cultural y educativo: Jairo Cristóbal Franco, Maribel Alavez Torres, Martha Soriano y Eva Ortega Jiménez. Cada quien aportará su experiencia y estilos particulares en el trabajo con la palabra, fortaleciendo el diálogo entre literatura y comunidad.

Jairo Cristóbal Franco, originario de Ciudad Valles y formado en Bibliotecología, combina la promoción de la lectura con la ciencia, el arte y la música. Actualmente coordina proyectos educativos y dirige el colectivo Niños Mosaiqueros, además de formar parte de la Red Internacional de Cuentacuentos.

Por su parte, Eva Ortega Jiménez desarrolla su labor en el fomento a la lectura desde distintas plataformas. Es narradora, escritora y mediadora, además de presidenta de la Academia Nacional e Internacional de Poesía en San Luis Potosí. Su trabajo editorial y de gestión ha estado enfocado en reforzar la lectura como práctica colectiva.

El programa se complementa con la participación de Maribel Alavez Torres y Martha Soriano. La primera, con amplia experiencia como maestra y mediadora, ha llevado proyectos de lectura a espacios comunitarios y de salud. La segunda, narradora oral y autora de literatura infantil, ha presentado su trabajo en ferias del libro dentro y fuera del país. Ambas suman su experiencia a un encuentro que invita a compartir historias de manera grupal.