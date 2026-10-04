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Cultura

DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

Por Estrella Govea

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA
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      Cada 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Música, una fecha propuesta en 1975 por el violinista Yehudi Menuhin y respaldada por la UNESCO con el propósito de promover la música en distintos ámbitos de la sociedad. La celebración también plantea a la música como un medio para favorecer el encuentro, la paz y la amistad entre personas y comunidades, sin importar sus diferencias culturales o lingüísticas.Desde una sinfonía hasta una canción popular, un concierto de música tradicional sus expresiones forman parte de la vida cotidiana y de la identidad de distintos pueblos. 

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