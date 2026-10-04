Se alimentan mal en 138 mil hogares

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Al menos 137 mil 900 hogares de San Luis Potosí enfrentan condiciones de inseguridad alimentaria, con adultos que durante los últimos tres meses tuvieron que reducir la cantidad o variedad de alimentos que consumen e incluso pasar hambre ante la falta de recursos económicos, reveló la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi.

Entre los hogares afectados, el 14.2% reportó que los adultos tuvieron que limitar la variedad de alimentos disponibles, mientras que 9.7% comieron menos de lo necesario debido a la falta de dinero. Además, en 5.8% de estos hogares hubo momentos en que se quedaron sin alimentos y en 5.4% algún adulto tuvo que dejar de consumir una de las comidas del día.

Las restricciones también alcanzaron situaciones de mayor gravedad. El Inegi registró que en 28.1% de los hogares con estas carencias algún adulto sintió hambre y no pudo comer, mientras que en 24.4% tuvo que alimentarse una sola vez al día o no comer.

Impacto en menores de edad en hogares potosinos

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La situación se agudiza en los hogares con niñas, niños o adolescentes. El instituto contabilizó 71 mil 300 hogares en los que, además de las restricciones alimentarias entre los adultos, hay menores expuestos a estas condiciones. En 52.7% de estos casos, los menores tuvieron acceso a una variedad reducida de alimentos, en 33.7% se redujeron las porciones y en 32.8% consumieron menos comida de la necesaria.

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Las carencias alimentarias llegan también a las situaciones más severas entre la población infantil. En 18.1% de estos hogares, algún menor se fue a dormir con hambre; en 17.1% sintió hambre sin poder comer y en 15% llegó a consumir alimentos únicamente una vez durante el día o dejó de comer.