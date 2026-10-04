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Cultura

Festival del Medio Otoño y Diwali

Por Estrella Govea

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Festival del Medio Otoño y Diwali
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      Las tradiciones de China e India se encontrarán en el Museo Nacional de la Máscara con una celebración dedicada al Festival del Medio Otoño y Diwali, que se realizará el sábado 10 de octubre a las 18:00 horas.

      Conocido también como Festival de la Luna, este evento. o Zhongqiu jié, se celebra el día 15 del octavo mes del calendario lunisolar chino. La fecha está relacionada con la luna llena, la cosecha y la reunión familiar, representada por una luna redonda como símbolo de unidad. Una de sus tradiciones más conocidas es compartir los pasteles de luna, que formarán parte de la degustación prevista durante la actividad.

      Diwali, por su parte, es una festividad celebrada por distintas comunidades de India y otras partes del mundo. Sus tradiciones varían según las regiones y comunidades, aunque la luz ocupa un lugar central como símbolo de renovación y del triunfo del bien sobre el mal. El programa incluirá la actividad "Diwali: mitos y máscaras", a cargo de Greta Alvarado, además de danzas chinas y Bollywood.

      La jornada también contempla una ofrenda lunar y reencuentro con los ancestros, a cargo de Carolina Maldonado Chiwo. Se sumarán las tradiciones culinarias y artesanales de ambas culturas.

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