Maru ¡radiante en su cumpleaños!

Maru Díaz Infante cumplió años y celebró rodeada del cariño de sus hijas Ana Paula y Maru, familia y grupos de amigas.

La fiesta resultó única, pues Maru estuvo al pendiente de todos los detalles que eligió para esta ocasión especial, como lo fueron la ambientación del lugar a base de globos en colores rosa y amarillo, y esferas plateadas.

Además, las mesas decoradas con tulipanes rojos y amarillos y velas amarillas y la pista de baile con su nombre.

Desde luego que las invitadas felicitaron a Maru le expresaron su afecto y admiración; y le desearon lo mejor de la vida.

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Una exquisita comida, el pastel conmemorativo, la mesa de postres y dulces, buena música para bailar y un estupendo ambiente, transformaron la celebración en una tarde espléndida, para recordar por siempre.