Imágenes “Bola en juego II”

La exposición fotográfica Bola en juego II. La catarsis del pelotero, de Julio Elías Jiménez Leura, se presenta en la Casa de Cultura del Barrio de Tlaxcala. La muestra propone una mirada artística al béisbol y a quienes lo practican, a través de imágenes que documentan experiencias ligadas a este deporte.

El proyecto tiene como eje al “pelotero”, figura representada en su cotidianidad y en el simbolismo que adquiere dentro del juego. Cada partido se convierte en una narrativa visual donde las jugadas trascienden lo deportivo y se transforman en relatos colectivos. La exposición se construye mediante fotografía documental, bordado experimental, arte archivo y dibujo, recursos que amplían las formas de representación del béisbol.