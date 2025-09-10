logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Imágenes “Bola en juego II”

Por Estrella Govea

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Imágenes “Bola en juego II”

La exposición fotográfica Bola en juego II. La catarsis del pelotero, de Julio Elías Jiménez Leura, se presenta en la Casa de Cultura del Barrio de Tlaxcala. La muestra propone una mirada artística al béisbol y a quienes lo practican, a través de imágenes que documentan experiencias ligadas a este deporte.

El proyecto tiene como eje al “pelotero”, figura representada en su cotidianidad y en el simbolismo que adquiere dentro del juego. Cada partido se convierte en una narrativa visual donde las jugadas trascienden lo deportivo y se transforman en relatos colectivos. La exposición se construye mediante fotografía documental, bordado experimental, arte archivo y dibujo, recursos que amplían las formas de representación del béisbol.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

ENRIQUE BARRIOS SE PRESENTÓ CON LA OSSLP
ENRIQUE BARRIOS SE PRESENTÓ CON LA OSSLP

ENRIQUE BARRIOS SE PRESENTÓ CON LA OSSLP

SLP

Estrella Govea

Dirigió a la orquesta con interpretaciones de Beethoven, Schubert, Prokofiev y Julián Carrillo

Homenaje literario a Felipe Garrido
Homenaje literario a Felipe Garrido

Homenaje literario a Felipe Garrido

SLP

Estrella Govea

Imágenes “Bola en juego II”
Imágenes “Bola en juego II”

Imágenes “Bola en juego II”

SLP

Estrella Govea

Festejemos nuestras fiestas patrias en Motivos
Festejemos nuestras fiestas patrias en Motivos

Festejemos nuestras fiestas patrias en Motivos

SLP

Estrella Govea