Festejemos nuestras fiestas patrias en Motivos

Una nueva edición del programa Motivos llega este miércoles 10 de septiembre a las 17:30 horas en el Centro de Difusión Cultural “Raúl Gamboa”. En esta ocasión, la sesión se titula Festejemos nuestras fiestas patrias y será coordinada por Gabriela Olvera Zapata y Laura Espinosa Carranco. El programa está dirigido a personas adultas mayores, aunque permanece abierto al público en general.

Cada sesión desarrolla una temática distinta y, en esta edición, la conmemoración de las fiestas patrias orienta los contenidos de historia, música, danza y poesía que conforman el programa.

La jornada contempla intervenciones de Alicia Medina con charlas sobre Miguel Hidalgo, la fecha del 15 de septiembre y las tradiciones mexicanas vinculadas a esa conmemoración. La música estará a cargo de Marypaz Moreno, Luisa Guerrero, Lety Ruiz, Magda Cuevas y Martha Patricia Reséndiz, quienes interpretarán canciones populares como Cucurrucucú Paloma, Deja que salga la Luna, Flor de Azalea, entre otras piezas representativas del repertorio mexicano.

El baile está presente con la presentación del grupo Xochitini, bajo la dirección del maestro Sergio Moctezuma. La poesía se integrará con Maximino Jasso, quien compartirá textos alusivos a la independencia. La edición concluirá con la recreación del tradicional Grito de Independencia y un juego de lotería.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí