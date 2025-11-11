logo pulso
Exposición fotográfica “Aprender a mirar”

Por Estrella Govea

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
La exposición “Aprender a mirar” reúne el trabajo fotográfico de 28 participantes del Taller Ambulante de Fotografía. La muestra forma parte de las actividades por el 433 aniversario de la fundación de San Luis Potosí y se presenta en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez.

Las imágenes expuestas reflejan escenas cotidianas de distintas regiones del país, como la sierra sonorense, el altiplano potosino y la costa caribeña. El taller es un proyecto impulsado por Grupo México que busca promover la creatividad y el aprendizaje visual en comunidades de México y Estados Unidos. Cada fotografía es resultado del proceso formativo del taller, en el que las y los participantes documentaron su entorno desde una mirada personal. 

