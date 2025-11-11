El XXVI Festival de Música Antigua y Barroca “Los Fundadores”, continua con una edición hasta el 14 de noviembre que reúne a destacadas agrupaciones locales en espacios históricos del Centro de la capital.

El festival inició este lunes 10 de noviembre en la Explanada de la Catedral Metropolitana, con la participación de la Banda de Música del Gobierno del Estado y Malkuth Zavala Díaz de León, ejecutante del carillón potosino.

Hoy 11 de noviembre a las 19:00 horas se presenta el Ensamble The Tones, con el programa Polifonía de lo sagrado y lo profano en el Ex Convento de San Agustín, y la Orquesta de Cámara Sofía Cancino, a las 20:00 horas interpretara Les indes galantes de Jean-Philippe Rameau en el Templo de Nuestra Señora del Carmen.

Las actividades continúan el miércoles 12 con dos presentaciones simultáneas: el grupo Axis Mundi, que ofrecerá el programa Ay qué triste que vengo en el Templo de San Francisco, y el Coro Vita Voce, que presentará un concierto coral en el Templo de San Miguelito. Ambas propuestas exploran la expresión vocal e instrumental de los repertorios sacros y profanos del periodo barroco.

El jueves 13 el programa incluye la participación del Cuarteto Maestoso, con el solista invitado Josué Guerrero, en la Capilla de Aranzazú, donde interpretarán un Concierto Barroco con cupo limitado a 90 personas. Más tarde, a las 20:00 horas, la Camerata de San Luis Potosí, junto con la soprano Jaqueline del Rocío y artistas invitados, ofrecerá Cuerdas y voces del Barroco en el Templo de San Agustín.

El cierre del festival llega el viernes 14 de noviembre en el Teatro de la Paz con la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, bajo la dirección de Enrique Barrios González, quien será presentado oficialmente como nuevo director general de la agrupación. En esta clausura participará el Coro Polifónico del Sistema Educativo Estatal Regular, cerrando una semana dedicada a la interpretación y preservación de la música barroca en la vida cultural potosina.