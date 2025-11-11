El taller “Escribir autoficción: Figúrate como narrador y personaje”, dirigido por Gabriela Arredondo y Francisco Velázquez, se realizará hoy martes 11 de noviembre a las 18:00 horas en la Casa del Poeta Ramón López Velarde, reunirá a interesados en explorar la escritura personal desde una perspectiva literaria que combina la realidad con la invención narrativa.

El taller aborda el género de la autoficción, una forma de escritura en la que el autor se convierte en protagonista de su propio relato, cruzando las fronteras entre la autobiografía y la ficción. Este concepto fue acuñado en 1977 por el escritor francés Serge Doubrovsky, quien lo definió como una ficción de acontecimientos y hechos estrictamente reales. Desde entonces, la autoficción se ha convertido en una corriente literaria que permite representar la experiencia individual con libertad creativa.

A través del análisis de textos y ejercicios de escritura, el taller buscará que los participantes comprendan los recursos narrativos que permiten construir un “yo” literario.

El enfoque se centrará en cómo los autores pueden figurar como narradores y personajes, equilibrando la memoria personal con los mecanismos de la ficción.

Gabriela Arredondo es licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericanas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Su trayectoria incluye publicaciones en poesía, ensayo y relato, además de colaboraciones en revistas literarias. Ha participado en talleres de escritura y su primer libro se encuentra en proceso de publicación. Su trabajo se distingue por el interés en la escritura introspectiva y la exploración del lenguaje poético.

Francisco Velázquez, periodista y escritor potosino, es egresado de Ciencias de la Comunicación por la UASLP y cursa estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desarrollado una investigación sobre literatura mexicana contemporánea y colabora en la revista Los Testigos de Madigan, donde analiza temas como la autoficción y la metaficción. Su labor combina la narrativa con la reflexión sobre la escritura y la identidad del autor en la literatura actual.