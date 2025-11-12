Jornada “El Libro que Nos Une”, en el CEART

La jornada “El Libro que Nos Une”, estará dedicada a la lectura, la narración y la escritura creativa, se realizará el miércoles 12 de noviembre, de 17:30 a 19:00 horas, en el Jardín de los Pirules del Centro de las Artes (CEART), con motivo del Día Nacional del Libro.

La jornada incluirá lecturas en voz alta, cuentacuentos y ejercicios de escritura creativa, además del servicio de Bibliobici, que ofrecerá libros de literatura infantil para leer durante la actividad.

El propósito es fomentar la convivencia a través de la palabra, la imaginación y el contacto directo con los libros, en un espacio abierto que promueve la participación comunitaria.

En las lecturas participarán Jairo Franco, Eva Ortega, Maribel Alavez y Martha Soriano, quienes presentarán distintas dinámicas para acercar al público a la lectura. Cada uno aportará su experiencia como mediador, promotor o narrador, enfocándose en fortalecer los vínculos que se crean al compartir historias.

Jairo Franco, originario de Ciudad Valles, es bibliotecólogo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y mediador del Programa Nacional Salas de Lectura. Su trabajo se centra en la divulgación de la cultura infantil y la promoción de la lectura en comunidades educativas. Eva Ortega Jiménez, coordinadora de Fomento a la Lectura del CEART, impulsa proyectos que promueven el hábito lector y la creación de comunidades literarias.

También participan Maribel Alavez Torres, promotora cultural del programa Alas y Raíces, con experiencia en proyectos para la infancia en espacios educativos y de salud, y Martha Soriano, narradora oral y mediadora de lectura reconocida por su trayectoria en la narración escénica.