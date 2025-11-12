El taller “¡Escribamos una historia de terror!”, será impartido por Miguel Ángel Duque en el Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART), se desarrollará a partir de este miércoles 12 de noviembre al 2 de diciembre, con sesiones los martes de 17:00 a 20:00 horas, y está dirigido a personas interesadas en explorar la narrativa del miedo desde una perspectiva literaria.

El curso estará dedicado a la escritura creativa inspirada en los autores y estilos clásicos del género. Duque es poeta, editor y catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien guiará a los participantes en la creación de relatos que combinen elementos del suspenso, la intriga y la atmósfera gótica.

La propuesta busca recuperar las formas del terror clásico influenciadas por el Romanticismo, donde la emoción y el misterio construyen historias que exploran lo desconocido.

A lo largo de las sesiones, se abordarán recursos narrativos y técnicas de composición que permitan construir personajes, escenarios y tensiones propias del género. El objetivo es que los asistentes desarrollen textos originales inspirados en los grandes maestros del terror literario, comprendiendo las estructuras que sustentan su efectividad.

Miguel Ángel Duque cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito académico y literario. Ha cursado el Doctorado en Literatura Española en Madrid, además de estudios en Educación e Ingeniería en Sistemas Computacionales. Su experiencia incluye la creación de programas académicos y la formación de escritores en distintos niveles educativos.

El CEART mantiene abiertas las inscripciones en su oficina de Servicios Escolares, con una cuota de recuperación de $600.00 pesos.