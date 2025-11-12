“Festejemos nuestras tradiciones”, en el IPBA

El Programa Motivos presentará su edición “Festejemos nuestras tradiciones” este miércoles 12 de noviembre a las 17:30 horas en el Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes “Raúl Gamboa”.

La sesión, coordinada por Gabriela Olvera Zavala, Laura Espinosa y Carolina Yáñez, está dedicada a la celebración de las costumbres mexicanas a través de actividades artísticas y de convivencia dirigidas a personas adultas mayores.

En esta edición, el eje temático se centra en las tradiciones mexicanas, con énfasis en las festividades de noviembre. La jornada iniciará con un taller de arte popular a cargo de Carolina Yáñez, en el que los asistentes elaborarán una diadema con flores o un adorno para prenda, inspirados en los colores y símbolos de las celebraciones patrias. El taller tiene una duración aproximada de 40 minutos y busca rescatar elementos artesanales que forman parte del imaginario festivo nacional.

Para participar en la actividad, los asistentes deberán llevar materiales sencillos como una diadema delgada, silicón frío o pistola de silicón con barras, y grapadora para el armado de las piezas. La propuesta combina la práctica manual con la expresión artística, afianzando el sentido de identidad cultural y el trabajo colectivo que caracteriza a Motivos.

Entre las integrantes activas del programa se encuentran Magda Cuevas, Lety Ruiz, Luisa Guerrero, Marypaz Moreno, Martha Patricia Reséndiz y José Javier Cardona, quienes amenizarán con sus interpretaciones musicales el programa. Motivos tiene como propósito promover la creatividad, la socialización y el bienestar de los participantes mediante dinámicas lúdicas y recreativas. Cada sesión aborda una temática distinta vinculada con la memoria y la vida cotidiana, como “Los sonidos de mi comunidad” o “En tertulia”.

Además de los talleres, las reuniones incluyen recorridos por las exposiciones del recinto y espacios de diálogo abierto, donde las y los asistentes comparten lecturas, experiencias y reflexiones.