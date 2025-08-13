FINALIZA LA SEMANA DE TEATRO INDEPENDIENTE

La tercera Semana de Teatro Independiente llega a su recta final con dos propuestas escénicas que abordan la memoria, la identidad y las relaciones familiares desde perspectivas distintas.

Carnaval de abandonar la carne se presenta hoy miércoles 13 de agosto a las 20:00 horas en el Jardín Colón, mientras que Cantares cerrará la programación este jueves 14 de agosto a las 20:00 horas en el Foro Sombra.

Carnaval de abandonar la carne parte de dos rituales antiguos, los Toros de la zona sur y la constante lucha por la conquista del territorio, para tejer una narración sobre los barrios que los forman. La obra reflexiona sobre cómo la violencia, la fiesta, la reconciliación y el lugar de origen marcan las experiencias personales y colectivas. Se presenta como una carta de amor hacia los espacios y las personas que definen nuestras historias.

Por su parte, Cantares, un unipersonal de Sayuri Navarro, ofrece un retrato íntimo de una hija que acompaña a su padre durante el proceso de morir. A través de una dramaturgia contenida, explora la despedida sin caer en sentimentalismos, destacando la relación entre cuerpo, palabra y memoria. La obra aborda la muerte como parte inevitable de la vida, mostrando el amor y la presencia como pilares para afrontar la pérdida. Con estas funciones, la Semana de Teatro Independiente culmina una edición que ha reunido propuestas diversas, poniendo en diálogo tradiciones, vivencias personales y la exploración escénica contemporánea. Tanto Carnaval de abandonar la carne como Cantares invitan al público a encontrarse con historias que, desde lo local y lo íntimo, dialogan con temas universales.

