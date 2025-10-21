Recorrido nocturno en el M. Cossío

El Museo Francisco Cossío realizará mañana miércoles 22 de octubre, a las 20:00 horas, una nueva edición del Recorrido nocturno con linterna, el mismo permitirá conocer las piezas de su acervo y la exposición colectiva actualmente en exhibición.

La actividad propone un acercamiento distinto a las colecciones del museo, que abarcan desde arte virreinal hasta obras de los siglos XX y XXI. Los y las visitantes recorrerán espacios como la Sala Virreinal, donde se conservan retratos, esculturas e imágenes religiosas de artistas como José de Ibarra y Juan Correa, además de objetos litúrgicos y piezas utilitarias.

También se visitarán las salas dedicadas al siglo XIX y XX, que resguardan obras de Germán Gedovius, Raúl Gamboa y José Luis Cuevas, entre otros creadores.

El recorrido incluye la visita a la exposición colectiva vigente, una muestra conformada por más de un centenar de obras seleccionadas a través de convocatoria. En esta edición participan artistas locales, nacionales y extranjeros que experimentan con diversas técnicas como escultura en vidrio, grabado, óleo, acrílico, acuarela y materiales no convencionales como café, estambre o encaje.

Las piezas presentadas reflejan temas contemporáneos y universales: la memoria, la infancia, el paso del tiempo, la soledad y el miedo, así como reflexiones sobre la naturaleza, el cuerpo, la moda y las tradiciones. En conjunto, la exposición propone un diálogo entre la luz y la oscuridad, explorando el territorio de la imaginación y la emoción a través del arte.

El recorrido ofrece una experiencia sensorial y educativa que combina historia, arte y observación.

Con una cuota de recuperación de 100 pesos y cupo limitado el recorrido busca ser una experiencia que invita al público a explorar sus salas y exposiciones bajo una atmósfera distinta.