Como parte del programa Capital Americana de la Cultura, hoy 25 de septiembre en el Palacio Municipal de San Luis Potosí habrá dos actividades que acercan a la historia y cosmovisión de Honduras y Guatemala.

Ambas propuestas buscan aportar una visión cultural amplia que conecta la memoria histórica de Centroamérica con el legado espiritual de los pueblos originarios de Mesoamérica.

La primera actividad se realizará a las 17:00 horas en la Sala de Cronistas con la conferencia sobre Florencio Xatruch, impartida por el Cónsul General de Honduras en Guadalajara, Juan Carlos Hernández Gutiérrez. Se abordará la figura del general hondureño conocido como “el primer catracho”, quien en 1855 encabezó a un contingente de 600 hombres contra las tropas del filibustero William Walker en Nicaragua. A partir de este episodio histórico surgió el gentilicio “catracho”, con el que los hondureños se identifican hasta la actualidad.

La conferencia resaltará la trayectoria militar y política de Xatruch, así como su influencia en la defensa de la soberanía centroamericana. También se expondrá cómo su nombre quedó ligado a la identidad nacional de Honduras, trascendiendo el campo de batalla y dando origen a un término que hoy representa pertenencia y memoria en el país.

Más tarde, a las 19:00 horas en el Patio Central, el investigador David Herrera ofrecerá la conferencia-taller Cosmovisión Maya. El Cholq’ij, Cuenta Sagrada de los Días. La actividad se centrará en el calendario ceremonial de 260 días que los pueblos mayas utilizan como guía para comprender el comportamiento humano, reconocer virtudes y debilidades y mantener el equilibrio en la vida cotidiana.

El taller explicará el sentido original del Cholq’ij, se destacará su importancia como herencia de los abuelos mayas, al ser considerado un sistema de sabiduría que sintetiza conocimientos sobre el tiempo, la energía y los ciclos humanos.