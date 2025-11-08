HOY, A ESCENA “QUENA UNCA XANTOLO”

La obra “Quena unca Xantolo”, creación del Colectivo Trescia se presentará en el Museo Nacional de la Máscara el 8 y 9 de noviembre. El espectáculo, dirigido por Andrés Alatorre, combina teatro, música y elementos visuales para celebrar la festividad huasteca del Xantolo.

La obra narra las aventuras de Tlacuani, un tlacuache curioso que emprende un viaje para comprender el significado de los elementos del altar de muertos. Las funciones se realizarán el sábado 8 de noviembre a las 20:00 horas y el sábado 9 a las 19:00 horas.

En su travesía Tlacuani se enfrenta al malvado Satanás, con la ayuda de figuras emblemáticas de la cultura mexicana y seres del más allá. A través de su historia, la puesta en escena reflexiona sobre la conexión entre los vivos y los muertos, y la permanencia del recuerdo en las celebraciones del Xantolo.

“Quena unca Xantolo” destaca por su propuesta escénica que integra teatro de sombras, títeres danzantes, música tradicional y vestuarios iluminados con luz negra, lo que genera una atmósfera simbólica y colorida.

Los personajes, interpretados por artistas potosinos egresados de la Escuela Estatal de Teatro, dan vida a elementos como la flor de cempasúchil, el copal y la muerte, figuras esenciales dentro del imaginario del Día de Muertos.

El elenco está encabezado por Rox Trujillo como Tlacuani, Denise Azucena Flores como Xóchitl, Rodrigo Hersan como el Copalero y Andrea Bárcenas en el papel de Doña Muerte.

Los fragmentos en náhuatl fueron revisados por el maestro Santos de la Cruz Hernández, fortaleciendo el vínculo lingüístico y cultural con las raíces huastecas.

El acceso tiene una cooperación general de $200 pesos.