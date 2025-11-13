Hoy, la puesta en escena “Hasta la muerte se divierte”

La compañía Candileja Teatro presentará la obra “Hasta la muerte se divierte”, hoy jueves 13 de noviembre a las 19:00 horas en el Centro de Difusión Cultural “Raúl Gamboa”.

La puesta en escena, escrita por Rodrigo Reinoso Pérez y Luis Fernando Barragán, propone una celebración teatral del Día de Muertos a través de leyendas, humor y tradiciones que invitan a reflexionar sobre la relación de los mexicanos con la muerte.

La historia transcurre durante un 2 de noviembre, cuando cuatro amigos acuden a un panteón para colocar un altar en memoria de un familiar. Durante la noche, un personaje misterioso los conduce por un recorrido entre relatos y figuras del imaginario popular, donde conviven lo fantástico y lo cotidiano. Con una duración de 50 minutos, la obra está dirigida a todo público y combina comedia, suspenso y elementos del folclor potosino.

El montaje cuenta con la dirección artística de Rodrigo Reinoso Pérez y la dirección de montaje de Luis Fernando Barragán.

El elenco está integrado por Alejandra Navarrete Cordero, Alejandra Meza, Celina González Gallegos, Michelle Pue Fuentes, Rodrigo Reinoso, Luis Fernando Barragán y Rubén Cabral, quienes interpretan una amplia variedad de personajes inspirados en leyendas y tradiciones locales.

El equipo creativo se completa con Celina González en utilería, Luis Fernando Torresvery Ramírez en iluminación y sonido, y Raúl Gómez Robles en maquillaje y coordinación de piso.

Desde su estreno en 2011, Hasta la muerte se divierte ha sido una obra representativa del teatro potosino. Ese mismo año fue seleccionada para participar en el VI Encuentro Nacional de Teatro hecho por Niñas y Niños, y posteriormente en la Feria de las Calacas del CENART. La propuesta ha sido presentada en distintos recintos y municipios del estado, manteniendo su compromiso con la difusión de las tradiciones del Día de Muertos.

Con más de una década de trayectoria, esta producción continua con su labor en la promoción de la cultura escénica local. Su continuidad demuestra el interés del público por las historias que recuperan el valor simbólico de las leyendas y el humor con el que en México se enfrenta la muerte.

La función tiene con una cooperación de 100 pesos.