Legado de Concha Urquiza

En el marco del programa “Todos los lunes son de Palique”, se llevó a cabo la presentación del libro “Concha Urquiza. Nostalgia del presente (poemas 1921-1945)”, compilado por Rafael Calderón, con la participación de los escritores José Mendoza Lara y Laura Solís.

La actividad tuvo lugar en la Casa Museo Manuel José Othón, donde se dialogó sobre la vida, la obra y el legado de la poeta michoacana, así como sobre el proceso editorial que dio origen a esta nueva publicación.

Durante la charla, Laura Solís compartió la historia de la Editorial Jitanjáfora, sello independiente con más de 25 años de trayectoria que ha publicado más de 200 títulos, enfocados en dar voz a autores que carecen de apoyo institucional. Explicó que una de las líneas centrales de su trabajo ha sido la difusión de la poesía escrita por mujeres, muchas veces relegada o inédita, y subrayó la importancia de rescatar textos que permanecían olvidados.

Por su parte, José Mendoza Lara habló sobre los orígenes de Jitanjáfora y el interés que la editorial ha mantenido en la figura de Concha Urquiza, a quien describió como una autora enigmática y esencial dentro de la poesía mexicana del siglo XX. Mendoza detalló que su acercamiento a la obra de Urquiza surgió desde su época universitaria, cuando conoció a estudiosos y contemporáneos de la poeta, lo que lo llevó a reunir testimonios y materiales dispersos que hoy conforman parte del acervo de la publicación.

En la conversación, la y el ponentes destacaron el carácter múltiple de la obra de Urquiza, que abarca tanto el misticismo y la religiosidad como la crítica social y la expresión erótica. Recordaron además su estancia en San Luis Potosí, donde escribió algunos de sus poemas más conocidos y donde consolidó una etapa de reflexión personal tras su paso por la Ciudad de México. Mendoza señaló que Urquiza es una figura que une el simbolismo con la experiencia vital, y cuya escritura mantiene vigencia por la intensidad de su lenguaje y su libertad temática. La presentación concluyó con la lectura de fragmentos del libro y una conversación abierta con el público.