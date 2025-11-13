Charla “Fotografía Contemporánea Potosina”

Juan Pablo Meneses Gutiérrez impartirá la conferencia “Fotografía Contemporánea Potosina: una aproximación al imaginario de la fotografía de autor en San Luis Potosí”, este jueves 13 de noviembre a las 12:30 horas en la Galería 3 del Centro de Difusión Cultural “Raúl Gamboa” y forma parte del programa Visiones Fotográficas.

La charla abordará las distintas perspectivas que configuran la producción fotográfica contemporánea en San Luis Potosí, desde el enfoque autoral hasta su relación con los discursos del arte actual. Meneses ofrecerá una revisión de los procesos creativos que atraviesan la imagen en la actualidad, analizando cómo los fotógrafos potosinos construyen identidad, territorio y memoria visual a partir de sus proyectos.

La participación de Juan Pablo Meneses aportará una visión crítica y académica sobre las nuevas formas de entender la fotografía en el contexto local. Su experiencia como creador y docente le permite vincular la práctica artística con la investigación, lo que contribuye al desarrollo de una lectura más amplia de las tendencias contemporáneas en el ámbito visual potosino.

El conferencista es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y candidato al Sistema Nacional de Investigadores (CONAHCYT). Cursó el Doctorado en Arte, Producción e Investigación en Valencia, España, y ha impartido conferencias y talleres en distintos países de América y Europa. Su obra se ha expuesto en más de 30 muestras colectivas y ocho exposiciones individuales en México, Serbia y España.

Con una trayectoria consolidada en la docencia y la creación artística, Meneses ha recibido reconocimientos como el Premio Estatal de Fotografía Manuel Ramos en 2018 y 2023. Su participación en esta conferencia representa un espacio de diálogo para reflexionar sobre la fotografía contemporánea desde la práctica y la investigación.