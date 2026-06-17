Inocencio Noyola presenta su obra literaria

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La presentación editorial de "Ordenar, Vigilar y Proteger: La división de cuarteles y la función de los alcaldes de barrio de la ciudad de San Luis Potosí de acuerdo a la Ordenanza de 1794", de Inocencio Noyola, se llevará a cabo este 17 de junio a las 18:00 horas, en el Archivo Histórico del Estado "Lic. Antonio Rocha", contará con los comentarios de Diana Briseida Blanco y Gerardo Vela de la Rosa.

La publicación examina una faceta poco estudiada de la Ordenanza de 1794, documento que estableció mecanismos de organización urbana y control social en la ciudad de San Luis Potosí.

A diferencia de otros trabajos enfocados en el plano elaborado por Manuel Pascual de Burgoa, el libro centra su análisis en la creación de la figura del alcalde de barrio y en las funciones que desempeñó dentro de la estructura administrativa de la época.

A partir de esta investigación, el autor aborda la división de la ciudad en cuarteles como parte de una estrategia de vigilancia y orden público.

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El estudio expone cómo las autoridades utilizaron la distribución territorial para supervisar espacios urbanos, aplicar reglamentos y establecer formas de control sobre distintos sectores de la población.

Otro de los temas que desarrolla la obra es la construcción de una nueva concepción del espacio urbano vinculada a procesos de modernización administrativa y secularización. En ese contexto, la vigilancia, la regulación de la vida cotidiana y la persecución de conductas consideradas contrarias al orden se integraron a las funciones de gobierno local a finales del periodo virreinal.

La investigación también plantea que la Ordenanza sentó bases para instituciones que surgirían durante el siglo XIX, entre ellas las corporaciones policiales.

Mediante el análisis de los alcaldes de barrio y de la organización cuartelaria, el libro ofrece una lectura sobre la relación entre territorio, autoridad y orden social en la historia de San Luis Potosí, tema que centrará la conversación durante esta presentación editorial.