JORGE VÁZQUEZ EN CONCIERTO DE LA OSSLP

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) llevó a cabo el tercer concierto dentro del proceso de selección para la Dirección General de la agrupación.

La presentación se realizó en el Teatro de la Paz con la participación del director mexicano Jorge Vázquez Melgarejo y del violinista invitado Adrián Justus, frente a un público que respondió con entusiasmo a la velada.

El programa del 20 de septiembre contempló la Sinfonía n.º 7 de Beethoven, la Selección del ballet Romeo y Julieta de Prokofiev y el Concierto para violín en Re mayor de Brahms, interpretado por Justus. La OSSLP incluyó también obras de Revueltas, Wagner y Tchaikovsky, consolidando un repertorio que mostró versatilidad y exigencia técnica.

Jorge Vázquez Melgarejo, tercer finalista en este proceso, cuenta con una trayectoria internacional. Ha dirigido orquestas en Europa y América, fue subdirector de la Ópera Nacional de Polonia en 2018 y director artístico de la Orquesta Filarmonía en México, además de la Miami Chamber Orchestra. Su formación y experiencia lo han llevado a colaborar con ensambles como la Orquesta Sinfónica MDR de Alemania y la Orquesta de la Ópera Nacional de Polonia.

El proceso de selección de la OSSLP busca definir al próximo director titular mediante una serie de conciertos públicos. Esta dinámica ha permitido al público conocer el trabajo de cada finalista y ofrece a la institución elementos de evaluación artística y profesional. Vázquez Melgarejo se suma así a la lista de aspirantes que han mostrado sus propuestas musicales frente a la orquesta y la audiencia.

La serie de conciertos concluye con la participación del director Ricardo Ignacio Casero Garrigues, quien se presentará el viernes 26 de septiembre en el Teatro de la Paz.

En este último programa de temporada tomará parte la flautista invitada María Vakorina, cerrando así la fase de presentaciones que definirá la dirección futura de la orquesta potosina.