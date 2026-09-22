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Ariadna Montiel: alianza Morena y PT sigue pese a diferencias

Se realizaron cinco encuestas para definir coordinador en Zacatecas, pero PT no acudió al nombramiento

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 12:23 p.m.
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Ariadna Montiel/Foto: Archivo

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      La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que desde el partido guinda siempre habrá la convicción de caminar de la mano con el PT, luego de que de Benjamín Robles y Reginaldo Sandoval afirmaron que, como partido aliado, se han sentido maltratados por Morena.

      Alianza Morena y PT: diálogo y convicción

      "Siempre habrá la convicción de caminar juntos; son compañeros entrañables a los que les tenemos un gran aprecio y respeto", expresó Ariadna Montiel.

      Añadió que al PT se le ha invitado a la presentación de los coordinadores que ya ha definido Morena y que de parte del partido guinda "se mantiene el diálogo y sigue la convicción de ir en alianza".

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      Definición de coordinador en Zacatecas y ausencia del PT

      Montiel Reyes expresó que, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, se realizaron cinco encuestas para definir al coordinador: la de Morena, dos espejo contratadas por el partido; la propuesta por el PT y la planteada por el Verde.

      A pesar de eso y de que en su propia encuesta no fueron beneficiados, el PT no se presentó al nombramiento de Verónica Díaz como coordinadora de la alianza en el estado.

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