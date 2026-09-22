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México, bajo control de los cárteles: Trump

Desde la ONU, exigió al gobierno de Sheinbaum recuperar el control, aunque destacó avances en la cooperación bilateral

Por Redacción

Septiembre 22, 2026 12:42 p.m.
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Trump acusa ante la ONU

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      NACIONES UNIDAS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a México de ser el "epicentro" de la violencia relacionada con el narcotráfico y exigió al gobierno de Claudia Sheinbaum recuperar el control del territorio que, afirmó, se encuentra bajo dominio de los cárteles.

      Durante su intervención ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Trump consideró inaceptable que Estados Unidos comparta más de 3 mil kilómetros de frontera con un país donde operan organizaciones criminales.

      "México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad", declaró el mandatario estadounidense.

      Pese a sus acusaciones, Trump afirmó que mantiene una "muy buena relación" con el gobierno mexicano y aseguró que ambos países han logrado avances importantes en materia de seguridad.

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      También sostuvo que México comparte el objetivo de combatir a los cárteles y expresó su confianza en que la cooperación permitirá mejorar las condiciones de seguridad en la región.

      Trump ha presionado al gobierno de Sheinbaum para que permita operaciones estadounidenses contra grupos del narcotráfico dentro de México. La presidenta ha rechazado esa posibilidad al considerar que representaría una violación de la soberanía nacional.

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      Sin embargo, insistió en que continúa siendo el "epicentro de la violencia de los cárteles, desafortunadamente"