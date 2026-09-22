Liga MX mantiene actividad pese a Fecha FIFA y convocatorias

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La Liga MX continúa con sus actividades en Fecha FIFA, a diferencia de otras ligas que hacen pausa.

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- El futbol de selecciones regresa a la actividad desde esta semana. Por primera vez desde que concluyó la Copa del Mundo del 2026, todas las naciones en el mundo tendrán partidos, amistosos y de carácter oficial, por lo que la mayoría de Ligas en el mundo, incluyendo a todas las del futbol de Europa, pondrán pausa a sus actividades, salvo la Liga MX.

Debido al apretado calendario que ha tenido el futbol del máximo circuito de México, en donde tuvo que parar para poder tener participación en la Leagues Cup, la Liga continuará con su programación habitual, aunque lo hará sin 28 jugadores, quienes acudirán al llamado de sus respectivas selecciones.

Convocatorias y limitaciones del Tri para la Liga MX

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Tal y como se acordó meses atrás, el estratega del Tri, Rafael Márquez, solamente podía llamar a dos jugadores máximo por equipo del futbol mexicano, aunque en el caso de Chivas, cuatro serán los elementos que se estarán reintegrando a la concentración una vez que finalice la jornada 10 del Apertura 2026, que arranca el próximo viernes.

En tanto, América, con la lesión de Alan Cervantes, solamente aportará a dos jugadores: Israel Reyes e Isaías Violante; Cruz Azul, a Jeremy Márquez y Erick Lira; Toluca, a Everardo López y Jesús Gallardo; Monterrey, a Víctor Guzmán y Orbelín Pineda. Mientras tanto, León, Atlas, Xolos y Juárez sumaron a un elemento cada uno.

Otras ligas con actividad durante la Fecha FIFA

Si bien la Liga MX es la más llamativa que tendrá actividad el próximo fin de semana, no será la única que lo haga; también está la MLS de Estados Unidos que se pondrá en marcha desde el próximo miércoles y hasta el domingo con el partido de Columbus e Inter Miami, que no contará con Lionel Messi porque tendrá su despedida con la selección de Argentina.

En Sudamérica, la Copa de Argentina también continuará con la ronda de cuartos de final, en donde clubes como Boca Juniors, Racing y Estudiantes de la Plata se robarán los reflectores.