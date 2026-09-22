Fecha FIFA deja bajas en 12 clubes de Liga MX

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La Jornada 10 del Apertura 2026 se jugará con planteles incompletos debido a la Fecha FIFA.

Bajas en clubes Liga MX por convocatorias internacionales

Un total de 30 jugadores fueron convocados por sus selecciones nacionales, afectando a 12 de los 18 clubes de la Liga MX.

Equipos más afectados y jugadores convocados

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Chivas aporta seis jugadores al Tricolor: Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y Hugo Camberos. Rangel y Alvarado se perderán la Jornada 10, mientras que los otros cuatro se incorporarán después.

Pumas tendrá cuatro bajas internacionales: Álvaro Angulo (Colombia), Adalberto Carrasquilla (Panamá), Pedro Vite (Ecuador) y Robert Morales (Paraguay).

Toluca perderá a Everardo López y Alexis Vega con México, además de Santiago Simón con Argentina y Federico Viñas con Uruguay.

América tendrá a Israel Reyes, Isaías Violante y Óscar Perea (Colombia), así como a Brian Rodríguez (Uruguay). Alan Cervantes fue convocado pero causó baja por molestias musculares.

Otros clubes afectados incluyen a León con Óscar García (México) y Daniel Arcila (Colombia); Rayados con Víctor Guzmán y Orbelín Pineda (México); Cruz Azul con Erik Lira y Jeremy Márquez (México), además de Kevin Mier (Colombia); Atlas con Jorge Sánchez (México) y Camilo Vargas (Colombia); Juárez con Denzell García (México); Tijuana con Gil Mora (México); y Tigres con Rodrigo Aguirre (Uruguay).