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Fecha FIFA deja bajas en 12 clubes de Liga MX

12 de 18 clubes de Liga MX pierden jugadores por la Fecha FIFA.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 12:39 p.m.
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Fecha FIFA deja bajas en 12 clubes de Liga MX
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      La Jornada 10 del Apertura 2026 se jugará con planteles incompletos debido a la Fecha FIFA.

      Bajas en clubes Liga MX por convocatorias internacionales

      Un total de 30 jugadores fueron convocados por sus selecciones nacionales, afectando a 12 de los 18 clubes de la Liga MX.

      Equipos más afectados y jugadores convocados

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      Chivas aporta seis jugadores al Tricolor: Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y Hugo Camberos. Rangel y Alvarado se perderán la Jornada 10, mientras que los otros cuatro se incorporarán después.

      Pumas tendrá cuatro bajas internacionales: Álvaro Angulo (Colombia), Adalberto Carrasquilla (Panamá), Pedro Vite (Ecuador) y Robert Morales (Paraguay).

      Toluca perderá a Everardo López y Alexis Vega con México, además de Santiago Simón con Argentina y Federico Viñas con Uruguay.

      América tendrá a Israel Reyes, Isaías Violante y Óscar Perea (Colombia), así como a Brian Rodríguez (Uruguay). Alan Cervantes fue convocado pero causó baja por molestias musculares.

      Otros clubes afectados incluyen a León con Óscar García (México) y Daniel Arcila (Colombia); Rayados con Víctor Guzmán y Orbelín Pineda (México); Cruz Azul con Erik Lira y Jeremy Márquez (México), además de Kevin Mier (Colombia); Atlas con Jorge Sánchez (México) y Camilo Vargas (Colombia); Juárez con Denzell García (México); Tijuana con Gil Mora (México); y Tigres con Rodrigo Aguirre (Uruguay).

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