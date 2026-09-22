Liga MX reprograma encuentros por el México vs. Colombia

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La cuenta regresiva para el debut de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana está por terminar. Tras varios meses formando parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre y después de vivir la Copa del Mundo 2026 como auxiliar, el histórico exdefensor del Barcelona tendrá su primera prueba al frente del Tricolor cuando enfrente a Colombia.

El encuentro, programado para disputarse este sábado en Estados Unidos, provocó ajustes en la programación de la Liga MX. Con el objetivo de evitar que algunos partidos coincidieran con la presentación de Márquez en el banquillo nacional, la competencia decidió modificar los horarios de dos compromisos correspondientes a la Jornada 10 del Apertura 2026.

Los cambios involucrarán a cuatro equipos, cuyos encuentros fueron reprogramados para disputarse después de las 21:00 horas del sábado 26 de septiembre. La intención es permitir que los aficionados puedan seguir tanto el duelo de la Selección Mexicana como la actividad del campeonato local sin traslapes en la transmisión.

El debut de Márquez está previsto para las 19:00 horas, por lo que el partido entre Santos Laguna y Pachuca arrancará a las 21:05 horas, mientras que el duelo entre Tigres y Puebla iniciará a las 21:10 horas, ambos una vez concluido el compromiso del Tricolor ante Colombia.

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Tras la disputa de la Jornada 10, el Apertura 2026 entrará en una pausa de una semana debido a la Fecha FIFA. Como consecuencia, la Liga MX reanudará sus actividades hasta el viernes 9 de octubre, fecha en la que arrancará la Jornada 11 del campeonato.

De esta manera, los equipos contarán con varios días para recuperar jugadores, trabajar aspectos tácticos y afrontar la recta final de la fase regular, en la que comenzará a definirse la lucha por los puestos de clasificación a la Liguilla.