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Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana

El equipo dirigido por Javier Aguirre se prepara para debutar en el Mundial 2026 el 11 de junio

Por El Universal

Junio 08, 2026 01:55 p.m.
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Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana
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      Ciudad de México.- El lábaro patrio ya está en manos de la Selección Mexicana.

      Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abanderó a la delegación nacional que representará a México en la próxima Copa del Mundo 2026.

      La jefa del ejecutivo visitó las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), sede de entrenamiento del Tricolor, para abanderar a la Selección Mexicana, que debuta en el Mundial el jueves 11 de junio, ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

      Con el portero Guillermo Ochoa como el abanderado de la Selección Mexicana, el combinado nacional encabezado por Javier Aguirre, cuerpo técnico y directivos, recibió la bandera nacional.

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