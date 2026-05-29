LOS ESTRENOS MÁS ESPERADOS

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En junio no todas las pantallas se llenarán de futbol, la cartelera también tendrá espacio para súperheroínas, secuelas animadas, historias de terror y el redescubrimiento de nuevas aventuras.

YA EN CARTELERA

Entre los títulos que ya pueden encontrarse en salas está "El Último Sueño de Frida y Diego", una propuesta que mezcla teatro, ópera y realismo mágico para reconstruir el vínculo entre Frida Kahlo y Diego Rivera desde el imaginario del Día de Muertos. La historia plantea el regreso temporal de Frida al mundo de los vivos para reencontrarse con Diego y enfrentar, una vez más, la intensidad de su relación.

También ya está disponible "Backrooms: Sin Salida", adaptación del fenómeno digital creado por Kane Parsons. La película toma la idea de los inquietantes espacios infinitos y la convierte en un thriller psicológico donde una terapeuta debe atravesar una dimensión extraña para encontrar a un paciente desaparecido.

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3 DE JUNIO: NOSTALGIA, COMEDIA Y MUSICA

La primera semana de junio arrancará con una mezcla de comedia y música. El 3 de junio llegará "Scary Movie: Terroríficamente Incorrecta", nueva entrega de la franquicia que vuelve a burlarse del cine de horror contemporáneo con referencias a títulos recientes y el regreso de la familia Wayans.

Ese mismo día se estrenará "Letras robadas", cinta protagonizada por Paul Rudd y Nick Jonas que combina drama y música alrededor de un cantante de bodas frustrado y una estrella pop en decadencia que terminan enfrentados por el éxito de una canción.

4 DE JUNIO: FANTASÍA ÉPICA Y NUEVOS TERRORES

Entre los estrenos destaca "Amos del Universo", adaptación live action de la clásica franquicia de "He-Man", con Nicholas Galitzine como el Príncipe Adam y Jared Leto como Skeletor. La película apuesta por la nostalgia ochentera y la fantasía épica.

En el terreno del terror llegarán "La Novia del Diablo", centrada en una presencia sobrenatural obsesionada con una mujer, y "El Afinador", thriller sobre un afinador de pianos que descubre habilidades para abrir cajas fuertes y termina involucrado en situaciones criminales.

Ese mismo día también aparecerá "The Amazing Digital Circus", que lleva al cine el universo animado viral sobre personajes atrapados en un circo digital mientras enfrentan sus propios traumas y una realidad cada vez más oscura.

Otra de las apuestas será "Alpha", drama sobre una adolescente de 13 años cuya vida cambia después de volver de la escuela con un tatuaje que desencadena tensiones familiares y emocionales.

11 DE JUNIO: CONSPIRACIONES Y MALDICIONES FAMILIARES

La segunda semana de junio mantendrá el tono de suspenso con "La Maldición de Evelyn", historia sobre una herencia familiar ligada a un retrato maldito, y "El Día de la Revelación", película de ciencia ficción, dirigida por Steven Spielberg sobre señales extraterrestres que comienzan a alterar al mundo entero.

17 DE JUNIO: EL REGRESO DE LOS JUGUETES

Uno de los regresos más esperados del mes será "Toy Story 5, con Woody, Buzz y Jessie enfrentando un nuevo reto: la tecnología. La aparición de una tableta inteligente amenaza con cambiar la forma en que Bonnie juega y obliga a los juguetes a replantear su lugar en la vida de los niños.

18 DE JUNIO: BELLEZA,

LUJO Y MISTERIO

Llega "Un Oscuro Secreto", thriller protagonizado por Elisabeth Moss y Kate Hudson sobre una empresa de belleza obsesionada con la juventud eterna y los extraños casos de desapariciones entre sus clientas.

25 DE JUNIO:

MASCARAS Y HEROÍNAS ESPACIALES

La recta final de junio estará marcada por el horror y los superhéroes. Se estrenará "Alguien Está Dentro De La Casa", slasher sobre un grupo de jóvenes perseguidos en una cabaña tras un accidente automovilístico, mientras que "Supergirl" llevará a la pantalla una nueva aventura espacial de Kara Zor-El, quien deberá enfrentarse a una amenaza que la obliga a buscar alWiados inesperados.