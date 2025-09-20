No sé, amigos…

Pero tengo una teoría que cada vez me hace más sentido: aquellas personas que son chiquitas de mente e inseguras son, muchas veces, las mismas que tratan de hacerte sentir menos. No lo hacen por casualidad, ni porque tú les hayas hecho algo. Lo hacen porque tú forma de ser, tu autenticidad o simplemente tu confianza los incomoda. Les confronta con todo aquello que no han resuelto en ellos mismos.

Y no es que se despierten pensando “voy a bajarle el ánimo a alguien hoy”, pero actúan desde un lugar de carencia. Su inseguridad no les permite ver a otros brillar sin sentir que su propia luz se apaga. Entonces, en lugar de trabajar en su interior, proyectan hacia afuera. Critican, se burlan, comparan, minimizan. Usan el sarcasmo como escudo, la crítica como disfraz de honestidad, y el “te lo digo por tu bien” como excusa para herir.

Una persona en paz consigo misma no necesita hacer sentir menos a nadie. Quien se conoce y trabaja sus inseguridades, coopera, se inspira y acompaña. En cambio, quien no ha hecho ese trabajo interior, ve los logros ajenos como amenazas y se incomoda con la seguridad o autenticidad de otros.

Lo más delicado es que estas actitudes muchas veces vienen de gente cercana. Familia, amigos, compañeros de trabajo. Personas con las que compartimos espacios y emociones, y que a veces no se dan cuenta (o no quieren ver) que están actuando desde su ego herido. Y ahí es donde tú tienes que estar bien parado. Tienes que aprender a diferenciar la crítica constructiva del comentario que busca herir. Aprender a detectar cuándo alguien está tratando de ayudarte y cuándo simplemente está proyectando su frustración.

No permitas que nadie te haga dudar de lo que eres. Rodéate de gente que te celebre sin envidia, que te corrija sin destruirte, que te admire sin competir contigo. Gente que te inspire a ser mejor, no a achicarte para encajar. Porque cuando tienes que reducir tu luz para no incomodar a otros, estás en el lugar equivocado. Así que sí, tengo esa teoría. Y cada vez la veo más confirmada en la vida real. Aquellos que más te intentan hacer sentir menos… son los que, en el fondo, se sienten así. Y no saben cómo manejarlo. No se trata de juzgarlos. Todos tenemos inseguridades. Pero no todos decidimos actuar desde ellas. Algunos elegimos sanarlas. Otros, disfrazarlas. La diferencia es enorme.